Воронежский солдат-срочник убил одного из сослуживцев спящим

Он схватил сослуживца и, прикрываясь его телом, пошел расстреливать солдат в спальне Фото: Максим ГОРОХОВ

Воронежский военный гарнизонный суд избрал меру пресечения солдату-срочнику Антону Макарову, зарубившему офицера, а затем устроившего пальбу по сослуживцам. Его отправили в СИЗО на два месяца. Там он пробудет до 8 января 2021 года включительно. Об этом сообщили в суде 11 ноября.

Макарову предъявили обвинение по двум статьям – убийство двух и более лиц и хищение оружие. С ходатайством об избрании пресечения обратился следователь. Он настаивал на заключении в СИЗО. Как пояснили в суде, Макаров и его защитник пытались добиться домашнего ареста. Но обвинение не согласилось.

Во время заседания стали известны подробности трагедии. Утром 9 ноября он нес суточный наряд на территории войсковой части 45117. Первой его мишенью стал дежурный офицер. Его он убил «с целью хищения огнестрельного оружия». Затем Макаров как минимум дважды выстрелил в сослуживца Виктора Фирсова. Он с ранениями оказался в госпитале. После чего Макаров схватил ефрейтора Сергея Кожокина и, прикрываясь его телом, зашел в спальное помещение. И как минимум трижды выстрелил в спящего рядового Акталиева. От ранения солдат скончался на месте.

После чего Макаров с похищенным оружием сбежал из воинской части и скрылся. Его задержали в этот же день в поселке Землянск Семилукского района. Перед этим он успел угнать автомобиль.

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