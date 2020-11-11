Солдат-срочник Макаров, расстреливая сослуживцев в Воронеже, прикрывался одним из них

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Стали известны подробности жуткого ЧП, случившегося на военном аэродроме «Балтимор» в Воронеже 9 ноября. Напомним, около пяти часов утра 20-летний солдат-срочник Антон Макаров расстрелял сослуживцев. Трое погибли, один оказался в больнице.

11 ноября в гарнизонном суде региона озвучили детали кровавой трагедии. По версии следствия, сначала Макаров зарубил дежурного офицера Ермолаева топором, а затем, схватив его оружие, выстрелил в одного из сослуживцев. Это был 24-летний рядовой Виктор Фирсов. После чего, Макаров, схватил другого солдата, ефрейтора Сергея Кожокина, и, прикрываясь им, забежал в спальное помещение и выстрелил как минимум три раза в спящего солдата Микаила Акталиева. Сослуживец скончался. Фирсова с ранениями в плечо и лопатку госпитализировали, ему чудом удалось выжить.

Сегодня Воронежский военный гарнизонный суд избрал меру пресечения Антону Макарову. Его отправили в СИЗО на два месяца. Там он пробудет до 8 января 2021 года включительно. Как пояснили в суде, Макаров и его защитник пытались добиться более мягкой меры пресечения – домашнего ареста. Сторона обвинения не согласилась. И прокурор, и следователь настаивали на содержании под стражей.

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