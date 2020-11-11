Сенатор Сергей Лукин: Парламентский контроль поможет не допустить появления цифровых «потемкинских деревень»

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- Особую актуальность это направление приобрело в условиях пандемии. Цифровые сервисы оказались чрезвычайно востребованы, особенно в таких сферах, как образование и здравоохранение. При этом пандемия выявила и ряд проблем, связанных с развитием цифровых технологий. Среди них – отсутствие доступа к интернету в целом ряде населенных пунктов, - отметил сенатор РФ от Воронежской области Сергей Лукин, принявший участие в пленарном заседании Совфеда.

В ходе последовавшей за докладом дискуссии сенаторы высказали обеспокоенность возможным сокращением на 50% ассигнований на устранение «цифрового неравенства» – программы, имеющей высокую социальную значимость для жителей малых населенных пунктов.

Максут Шадаев заверил, что, благодаря поддержке Совета Федерации, этот вопрос уже решен с Министерством финансов, денежные средства предусмотрены в полном объеме.

- Темпы реализации программы по преодолению «цифрового неравенства» будут увеличены. Осталось подключить 2500 населенных пунктов численностью от 250 до 500 человек, это мы закроем в следующем году. И дальше уже пойдет подключение сел от 100 до 250 жителей, – заявил глава ведомства.

Комментируя итоги обсуждения, сенатор Сергей Лукин обратил внимание на такой аспект проблемы, как номинальное и фактическое обеспечение возможности доступа к интернету.

- Эту довольно болезненную тему поднял в ходе нашего диалога, состоявшегося в регионе, департамент цифрового развития Воронежской области, – пояснил сенатор. – При оценке результатов достижения целей программы используется Методика расчета показателя «Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к сети Интернет», утвержденная Министерством цифрового развития.

Согласно этому документу, одним из критериев оценки наличия у домохозяйств возможности широкополосного доступа в сеть Интернет является «наличие в населенном пункте точки доступа универсальных услуг связи». При этом сама точка доступа представляет собой опору с ретранслятором Wi-Fi, дальность работы которого не превышает 50 метров и технологически не может быть использована для предоставления широкополосного доступа в сеть Интернет для домохозяйств, удаленных на большее расстояние.

Кроме того, методика предписывает, что критерием возможности подключения к сети Интернет домохозяйств нужно считать наличие «в населенном пункте одного и более оператора связи (активных абонентов)». Однако, уверены технические специалисты, это вовсе не гарантирует возможность подключения других домохозяйств, и в большинстве случаев говорит только о наличии небольшой портовой емкости (16-32 порта). На практике, добавляют в областном департаменте, в таких населенных пунктах отсутствует техническая возможность подключения других абонентов (отсутствует портовая емкость и распределительная сеть по населенному пункту).

Подробная информация о проблемных моментах, а также предложения относительно путей их решения, прорабатываются департаментом цифрового развития Воронежской области и будут направлены Сергеем Лукиным в Совет Федерации. Для осуществления парламентского контроля все вопросы, поднятые сенаторами как в ходе заседания, так и в виде письменных обращений, поступят из палаты регионов в Министерство цифрового развития и найдут отражение в Постановлении Совета Федерации.

- Необходимо строго контролировать эффективность реализации национальной программы «Цифровая экономика РФ», на осуществление которой расходуются значительные средства как на федеральном, так и на региональном уровне. Нельзя допустить возникновения цифровых «потемкинских деревень», когда в малых населенных пунктах интернет есть в отчетах, но не на устройствах пользователей. Интернет и мобильная связь должны быть доступны каждому жителю нашей страны, вне зависимости от того, проживает он в большом городе или на селе, - подчеркнул Сергей Лукин.

Ольга Вороновская