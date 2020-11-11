Немецким инвесторам презентовали потенциал Воронежской области

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Именно аграрный сектор представляет наибольший интерес для зарубежных партнеров. Перспективные направления АПК региона 10 ноября на онлайн-конференции презентовал зампред правительства области Виктор Логвинов по поручению губернатора Александра Гусева.

Виктор Логвинов отметил, что регион входит в пятерку крупнейших российских производителей сельскохозяйственной продукции. А по итогам 2019 года Воронежская область стала лидером в производстве подсолнечного масла. Сейчас регион находится на втором месте по валовому сбору сахарной свеклы, производству кондитерских изделий и маргариновой продукции, занимает третье место по выработке сливочного масла, сахара-песка и свинины.

Это стало возможным в том числе благодаря хорошим финансовым вложениям в сферу АПК. Так, еще в 2010–2014 годах в регионе были реализованы крупные инвестиционные проекты, связанные с молочным, мясным скотоводством, свиноводством, яичным птицеводством. В 2017 году в отрасль вложен рекордный объем инвестиций – 50,4 млрд рублей.

Виктор Логивинов подчеркнул, что аграрных инвесторов надежно поддерживает государство: «Это – субсидирование затрат на инфраструктуру и на строительство объектов (до 20 процентов от стоимости). Это – непрямая поддержка в виде прямого предоставления земельного участка без проведения торгов (с учетом дефицита земельных ресурсов этот фактор иногда играет ключевую роль при принятии решения). Это – поддержка инвестора со стороны государства в виде некоторых обязательств. Это – финансовые гарантии или залог областного имущества для выдачи инвестору заемных средств. Наконец, у нас в регионе действует уникальная по своей сути программа поддержки предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности».

Зампред облправительства привел в пример инвестиционные проекты зарубежных компаний, которые сейчас успешно работают в Воронежской области: «ЭкоНиваАгро», «ДМК», «Бунге», «Келлогг Рус», Lesaffre, «КУН», Nutreco International и другие.

Стороны отметили заинтересованность не только в дальнейшем обмене опытом, но и в реализации совместных инвестпроектов.

Ирина Шабанова