Новый воронежский аэровокзал начнут возводить летом 2021 года

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Начать его строительство планируют летом 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства 10 ноября.

Макет будущего здания аэровокзала представил генеральный директор управляющей компании Роман Фроленко. Он рассказал, что во внешних решениях проекта архитекторы использовали военно-морскую стилистику эпохи Петра I. К примеру, детали крыши напоминают паруса, поддерживаемые мачтами.

Площадь нового пассажирского комплекса составит 19 тысяч квадратных метров. Первая очередь представит собой трехэтажный терминал с двумя телетрапами. Она позволит обслуживать порядка 1,5 млн пассажиров в год. А когда завершится вторая очередь – уже более 2 млн человек. Взлетно-посадочные полосы удлинят на 200 метров. Кроме того, предполагается увеличить привокзальную площадь, дополнительно создать 500 парковочных мест, обустроить остановочные комплексы для рейсовых автобусов и маршруток.

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По словам заместителя председателя правительства области Артема Верховцева, после открытия нового аэровокзала могут быть введены дополнительные маршруты общественного транспорта в этом направлении.

Строительство нового терминала планируется начать уже летом 2021 года. На эти цели из федерального бюджета уже выделено 100 млн рублей, в следующем году по адресной инвестиционной программе поступят еще 500 млн рублей.

Что касается действующего здания аэровокзала, то оно будет работать в прежнем режиме сколько потребуется.

Ирина Шабанова