Руководители региона поздравили с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Фото архив "КП"

Большинство из вас, как обычно, встретит его при исполнении, по-будничному – лишь чаще придется отвечать «спасибо» в телефонном общении. Наверняка оно будет лаконичным, потому что круговорот ваших служебных забот не слабеет. Каждые сутки полны напряжения и неожиданности. Каждая минута может преподнести сложную проблему, нарушить все планы, позвать на выезд, приготовить опасность.

Вчерашний день это особенно наглядно продемонстрировал. Выражаем благодарность всем, кто принимал участие в розыске и задержании молодого человека, подозреваемого в тройном убийстве.

Такое ваше отношение к работе не позволяет нарушителям законов в Воронежской области чувствовать себя вольготно, а у граждан, бизнеса, государства намного снижается вероятность пострадать от преступников и хулиганов.

Учитывая, что защита законности и правопорядка – задача общая, органы власти региона продолжат оказывать содействие в ее решении.

Желаем сотрудникам полиции новых успехов в нелегкой службе и благополучия в семейной жизни! Здоровья, оптимизма, терпения – вам и вашим близким!

Губернатор Воронежской области А.В. Гусев

Председатель Воронежской областной Думы В.И. Нетёсов