Нововоронеж участвует во II Международном форуме-фестивале «Созвездие городов АЭС» в формате онлайн

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Форум-фестиваль «Созвездие городов АЭС» проводится Фондом содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» (Фондом «АТР АЭС») при поддержке Концерна «Росэнергоатом» с 2019 года. Его цель – развитие межрегионального и международного сотрудничества, а также обмен лучшими практиками между муниципалитетами расположения атомных электростанций в России и за рубежом. В рамках Форума-фестиваля между городами и муниципалитетами пройдёт конкурс в семи номинациях: экономические и социальные показатели, концертная программа, выставочная экспозиция, выставка ремёсел и художественных промыслов и т.д.

В 2020 году в связи с эпидемиологической обстановкой «Созвездие городов АЭС» проходит в онлайн режиме.

По словам ответственного секретаря Фонда «АТР АЭС» Светланы Чуриловой, во все города расположения АЭС будут направлены творческие группы, которые отснимут весь необходимый материал для конкурса и дальнейшей работы экспертной комиссии. «Гранты для победителей выглядят внушительно, – отметила Светлана Чурилова. – Есть за что побороться. Желаю всем удачи».

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Всего за время проведения «Созвездия городов АЭС» с 9 по 20 ноября несколько съемочных групп посетят 12 городов расположения АЭС от Мурманской области до Чукотки. С 8 по 12 ноября съёмки пройдут в Нововоронеже – городе-спутнике Нововоронежской АЭС.

Результатом работы станут двадцатиминутные фильмы о каждом муниципалитете, куда войдут отчеты глав администраций «Город будущего» с выставками достижений муниципального образования, картин, художественных ремесел и промыслов регионов, а также конкурсом художественной самодеятельности и отчетом о проведении музыкального конкурса «Созвучие мирного атома».

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей

Нововоронежской АЭС