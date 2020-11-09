Мэр Вадим Кстенин рассказал о воронежских проектах на сессии форума БРИКС

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Мэр Воронежа Вадим Кстенин принял участие во втором Международном муниципальном форуме БРИКС. Он прошел 5 и 6 ноября в формате онлайн. Вместе с главами и представителями других субъектов России, а также политиками из Италии, Индии и Китая, он обсудил развитие городской инфраструктуры как основы комфортной жизни.

Градоначальник выступил в качестве спикера в сессии, посвященной этой теме. Вадим Кстенин отметил, что сегодня в городе-миллионнике Воронеже эффективно реализуются современные проекты – развитие улично-дорожной и транспортной сети, общественных пространств, социальной инфраструктуры, туризма, бизнеса и т. д. Этому способствует хороший опыт в плане грамотного привлечения частных инвестиций и реализации концессионных соглашений. Поскольку есть запрос от общества на умный и комфортный город, это необходимо делать. По словам Вадима Кстенина, многие жизненно важные сферы годами недополучали финансирование и сейчас решать нужно проблемные вопросы в том числе и с привлечением средств бизнеса.

– Вопреки обывательскому мнению о концессиях, это действенный механизм привлечения частных инвестиций в государственную собственность без отчуждения имущества. Такой подход позволяет вместе с государственным участием значительно увеличить темпы благоустройства города и развивать бизнес. Средства, которые ранее тратились неэффективно, сегодня работают на городское развитие и люди это видят, – рассказал коллегам Вадим Юрьевич.

В качестве примера он привел успешную реализацию концессионных соглашений с муниципальными предприятиями – «Водоканал» и «Теплосеть». Муниципалитет ежегодно тратил 400 миллионов рублей только на погашение долгов этих предприятий за коммунальные ресурсы.

– Ситуация изменилась, когда мы с РВК-Воронеж реализовали первую инвестиционную программу на 2,6 миллиарда рублей, а сейчас утвердили и реализуем вторую – на 5 миллиардов. В ее рамках реконструировали очистные сооружения, построили цех мехобезвоживания осадка, очистные сооружения воды с деманганацией, заменили десятки километров коллекторов и водоводов. Аналогичная ситуация и в теплоснабжении, – поделился Вадим Кстенин.

Кроме того, глава Воронежа представил на сессии проекты реконструкции подземных переходов, а также парков «Дельфин» и «Танаис».

– Избавление от коммунальных долгов, участие в национальных проектах и федеральных программах, а также частные инвестиции в городское хозяйство позволяют сэкономить бюджетные средства города и направить их на реализацию различных муниципальных программ и проектов. Как итог – сегодня муниципалитет делает гораздо более уверенные шаги, чтобы город соответствовал запросам горожан, - подытожил свое выступление Вадим Юрьевич.

Заместитель министра строительства России Максим Егоров также напомнил, что перед всеми городами-участниками нацпроекта «Жилье и городская среда» стоит задача до 2024 года повысить индекс качества городской среды на 30%.

Ирина Шабанова