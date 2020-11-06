В Нововоронеже наградили победителей творческого конкурса «Журавлик мира»

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Конкурс проводился Фондом содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» (Фондом «АТР АЭС») среди детей, проживающих в городах присутствия атомных станций. Он посвящён Международному дню борьбы за запрещение ядерного оружия. Участники конкурса соревновались в четырёх направлениях: поделка, организация флэшмоба, исполнение песни, проведение образовательного мероприятия.

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75 лет назад, 6 и 9 августа 1945 года, США подвергли атомной бомбардировке японские города Хиросима и Нагасаки. Эти страшные события породили новый символ мира – фигурки журавликов, выполненные из цветной бумаги в японской технике оригами. Бумажные птицы – дань памяти о Садако Сасаки, которая умерла от лейкемии в 12 лет. Двухлетняя Сасаки жила в Хиросиме и во время атомного взрыва находилась в полутора километрах от эпицентра. Видимых повреждений девочка не получила, и только спустя десять лет врачи поставили диагноз «лейкоз». Сасаки услышала легенду, что если человек сложит тысячу журавликов-оригами, то его желание исполнится, он излечится от любой болезни. Так Садако Сасаки стала символом неприятия ядерной войны, а бумажный журавлик – одной из эмблем антимилитаризма.

В 1965 году дагестанский поэт Расул Гамзатов побывал в Японии. Под впечатлением от истории Садако Сасаки он написал свою знаменитую песню «Журавли», которая стала антивоенным гимном. На Кавказе верят: души храбрых воинов, погибших на полях сражений, превращаются в птиц. Песня очень быстро стала народной, а во многих городах мира появились памятники с улетающими в небо журавлями.

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«Цель конкурса «Журавлик мира» – сохранение памяти о жертвах ядерного оружия, а также популяризация идей использования атомной энергетики в мирных целях. Тема конкурса откликнулась в сердцах юных нововоронжцев. Особенно им понравилось направление «Журавль – символ мира». Нововоронеж и Удомля стали городами-рекордсменами, направившими на суд жюри наибольшее количество поделок. Желаю ребятам дальнейших творческих успехов, а всем нам – мирного неба», – сказала директор нововоронежского Дома детского творчества Галина Пегусова.

Нововоронежцы – призёры конкурса «Журавлик мира»:

2 место

Марина Титова, Тимур Гурьев

3 место

Максим Жилкин, Анна Лапо, Григорий Трифонов

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей

Нововоронежской АЭС