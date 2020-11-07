Слово о товарище

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«Воронежское авиастроение понесло огромную, невосполнимую утрату. Вчера ушел из жизни Виктор Сидорович Богданов, председатель первичной профсоюзной организации Воронежского авиазавода.

Ушел мой близкий друг и соратник, убежденный патриот отечественной авиации, человек необыкновенной силы духа, непримиримый боец с несправедливостью, защитник трудового народа.

Он посвятил всю свою жизнь Воронежскому авиазаводу, начинал работать слесарем-сборщиком самолетов и вырос до старшего мастера цеха окончательной сборки. Виктор Богданов принимал непосредственное активное участие в освоении и производстве многих типов самолетов: ТУ-144, ИЛ-86, ИЛ-96-300, АН-148.

Его профессиональные и лидерские качества не остались незамеченными. В 1986 году Виктор Богданов был избран председателем профсоюзного комитета сборочного производства, а через год ему доверили должность заместителя председателя профкома предприятия. В 2016 году его избрали на должность председателя первичной профсоюзной организации ВАСО.

Именно благодаря неуемной энергии, активной жизненной позиции профсоюзного лидера Виктора Богданова коллектив ВАСО в значительной степени был защищен от трудностей экономического кризиса. Колдоговор ВАСО и сегодня один из лучших в отрасли самолетостроения.

Собственно, заводской коллектив стал для него семьей, за которую он был готов сражаться до конца. Вместе мы реализовали немало социальных проектов. Конкурсы профессионального мастерства, спортивные соревнования, праздничные концерты в цехах, встречи с ветеранами всегда были ориентированы на то, чтобы сплотить коллектив, удержать молодежь, а ведь это больше трети коллектива.

Профком помогает ветеранам предприятия и молодым специалистам, многодетным семьям и попавшим в сложную жизненную ситуацию. Даже сегодня, в это трудное время, у членов заводского профсоюза есть возможности отдохнуть в санаториях по льготным ценам, получить материальную помощь для проведения операций или дорогого лечения.

Высокий профессионализм, преданность авиации при жизни Виктора Сидоровича Богданова были отмечены отраслевыми и государственными наградами: знаками «Победитель социалистического соревнования» 1973 и 1975 годов, почетными грамотами Российского авиационно-космического агентства, Министерства промышленности и торговли.

Но самой высокой наградой для него было доверие заводчан, приходивших в профком Воронежского авиазавода со всеми бедами, в том числе и личными проблемами. Виктор Богданов всегда, при любых обстоятельствах, защищал каждого сотрудника авиазавода, отстаивал его интересы, находил веские аргументы для заводского руководства. Он говорил на одном языке с ветеранами и молодежью ВАСО, умел найти решение самых сложных проблем.

…Последние годы он тяжело болел, перенес сложную операцию. Но знали об этом только самые близкие. Воспитанный в советское время, он никогда не жаловался и по-прежнему яростно бросался в бой за каждого человека, за каждую судьбу.

Память о Викторе Сидоровиче Богданове, настоящем профсоюзном Лидере, Человеке и Гражданине своей страны будет всегда жить в наших душах, сердцах авиастроителей, всех воронежцев.

Приношу глубокие соболезнования родным и близким Виктора Сидоровича Богданова. Упокой Господь его душу.

Есть люди, которых заменить нельзя. Воронежское авиастроение понесло огромную, невосполнимую утрату».

Сергей Гаврилов, депутат Государственной Думы