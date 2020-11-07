В годовщину Великого Октября вспомним права советских людей

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Землю – крестьянам, равноправие женщинам

Сразу же после победы революции в Петрограде съезд Советов, а затем и Совнарком приняли ряд законодательных актов, закрепивших завоевания трудового народа.

В.И. Ленин выступил на съезде с докладом по вопросу о земле. Ленин предложил включить в декрет о земле «Крестьянский наказ о земле». Право собственности на землю отменялось навсегда, и вся земля переходила в пользование трудящихся. Земельные участки с высококультурными хозяйствами превращались в показательные хозяйства и переходили «в исключительное пользование государства или общины, в зависимости от величины и значения их».

На пятый день после свержения буржуазного Временного правительства был опубликован декрет Советской власти об установлении 8-часового рабочего дня. Впервые в мире 8-часовой рабочий день стал реальностью, гарантированной законом. Впервые в мировой истории рабочие получили право контроля над производством. ВЦИК Советов утвердил 14 ноября положение о рабочем контроле.

С начала Октябрьской революции Советское правительство развернуло наступление на крупную частную собственность. С ноября 1917 года по март 1918 год было национализировано 836 промышленных предприятий в 31 губернии. В месяцы 1918 года были национализированы ведущие железные дороги и торговый флот страны.

С 14 декабря 1917 года началась национализация банков. В декабре 1917 – январе 1918 года стали создаваться Советы народного хозяйства в крупных промышленных городах страны. Эти действия позволили получить необходимые средства и инструменты для решения насущных проблем трудящихся, начать строительство нового, социалистического общества.

В первые дни Советской власти были приняты законодательные акты, отменявшие все формы социальной дискриминации. 11ноября был принят декрет об отмене сословий, чинов и установлении единого гражданства. 18 декабря был принят декрет о равноправии женщин. 20 января 1918 года декретом церковь была отделена от государства. Этот декрет отвечал общепринятым представлениям о демократических преобразованиях в обществе.

2 ноября 1917 года Советским правительством была принята Декларация прав народов России, которая отменяла все национальные и национально-религиозные привилегии и ограничения.

С первых дней существования Советская республика предприняла действия, направленные на защиту людей от болезней и бесплатное предоставление всем медицинских услуг. 14 ноября 1917 г. был принят декрет СНК о бесплатной передаче больничным кассам всех лечебных учреждений. Так было положено начало созданию системы бесплатного здравоохранения, не имевшей прецедентов в мире.

На состоявшемся в июне 1918 г. Всероссийском съезде медико-санитарных отделов Советов было принято постановление «Об организации борьбы с эпидемиями в условиях Советской республики», в котором было решено создать народный комиссариат по здравоохранению.

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Право на труд и на отдых

Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа, принятая III Всероссийским съездом Советов 12 января 1918 г., гарантировала каждому гражданину право на труд: за годы первых пятилеток построено свыше 9 тысяч предприятий, развивались частные артели в сфере производства, общепита и т.п.

Утвердив гарантии права на труд и обязанность каждого трудоспособного гражданина трудиться, Великая Октябрьская социалистическая революция тем самым возлагала на государство обязанность заботиться о тех, кто из-за нездоровья или старости не может своими силами зарабатывать кусок хлеба. Почти одновременно Советом Народных Комиссаров были приняты два исторических документа — постановление о введении трудовых книжек и положение о социальном обеспечении. В 1928 году впервые в мире вводились трудовые пенсии для рабочих.

Советское государство с первых дней своего существования было убеждено, что наиболее продуктивно способен трудиться лишь грамотный, образованный человек. 2 августа 1918 года Совнарком принимает постановление о правилах приема в высшие учебные заведения. Высшее образование стало бесплатным и доступным всем слоям общества. В сентябре принимается Декрет об организации единой трудовой школы, на основе которого в России стало вводиться бесплатное начальное и среднее образование. 10 декабря 1918 года Совнарком РСФСР принял уникальный декрет — о мобилизации грамотных для ликвидации неграмотности.

Само собой разумеющимся представлялось советским людям их право на отдых. Обязательный выходной день после 6-дневной рабочей недели — опять-таки впервые в мире — стал правилом в Советской стране практически сразу после Октябрьской победы. Уже в конце 30-х годов в Советском Союзе была впервые введена рабочая пятидневка: после пяти трудовых дней наступал выходной.

После Октябрьской революции впервые в мировой истории трудящимся стал предоставляться ежегодный оплачиваемый отпуск. Отдых гарантировался также дешевыми путевками в дома отдыха и санатории, дешевыми железнодорожными и авиационными билетами, широчайшей сетью пионерских загородных и городских лагерей.

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Верю только КПРФ!

Всё это было у каждого гражданина страны Советов. Ни в одной стране мира ничего подобного не было и не могло быть даже в помине.

Предательство высшего руководства, ошибки и просчёты в экономике и управлении привели к тому, что в нашей стране произошла реставрация капитализма. Ситуация в России ухудшается. Производство падает. Молодёжь не находит достойной работы. Унижены пенсионеры. Тарифы и цены постоянно растут.

Только одна партия последовательно борется против капиталистической реставрации и отстаивает интересы людей труда – Коммунистическая партия Российской Федерации. Состоявшийся в октябре 2020 г. пленум ЦК КПРФ призвал всех патриотов страны объединиться в составе Народного Патриотического фронта и вместе бороться за права трудящихся и национальные интересы России.

Программа коммунистов «10 шагов к достойной жизни» - это путь восстановления экономики, социальной сферы и государственного планирования. Проведения налоговой реформы. Отмены пенсионного людоедства. Кардинального повышения зарплат, пенсий и стипендий.

Будущее - за социализмом. Социалистический Китай стал лидером мира. Китай успешно справился с пандемией коронавируса. Если в России ежесуточно заболевает почти 20 тысяч человек, то в КНР, чьё население больше российского в 10 раз, число заболевших не превышает 20-30 человек.

Никто еще не придумал более справедливого общества, чем социализм, где царит дружба народов, нет инфляции, кризисов, олигархов, все институты власти поставлены на защиту интересов человека труда и создание для него достойных жизненных условий.

В этом и состоит историческая заслуга Великой Октябрьской социалистической революции.

Воронежский обком КПРФ.