В снабжении воронежских больниц кислородом поможет КБХА

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Новый распределительный центр воронежские власти планируют создать в Павловске. Из него будут обеспечить дополнительные поставки кислорода в больницы южных районов Воронежской области. Миссию возьмет на себя КБХА. Об этом сообщил руководитель регионального департамента промышленности и транспорта Александр Десятириков на заседании оперштаба 5 ноября.

Губернатор Александр Гусев положительно отнесся к перспективе и назвал договоренность о создании такого центра важной. Глава региона поручил начать создание такого распределительного центра.

На этом же заседании оперштаба Александр Гусев сообщил, что ситуация с коронавирусом в регионе стабилизировалась – как по количеству выявляемых ежесуточно больных, так и по числу госпитализируемых и выздоравливающих.

– Но очевидно: впереди – фаза роста заболеваниями гриппом и ОРВИ. И мы к этому готовы, необходимо пройти этот этап спокойно, – отметил глава региона.

Напомним, воронежские поликлиники к 10 ноября перестроят под вторую волну коронавируса. Они начнут работать по новой схеме с разделением на зоны по симптомам пациентов. Более того, в регионе пообещали не экономить на бесплатных препаратах для воронежцев, которые лечатся от COVID-19 дома. Из федерального центра на эти цели уже выделили 90 млн рублей. Губернатор поручил граве департамента здравоохранения региона просчитать, потребуются ли дополнительные средства из областного бюджета.

Ирина Шабанова

Автор фото: Макеев Иван