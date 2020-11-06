Коронавирус в Воронеже, последние новости на 6 ноября 2020: возраст зараженных, новые ограничения, дистанционка в школах

Инфекция перебралась в районы области. Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала эпидемии в Воронежской области зарегистрировали 26 580 случаев коронавируса. За последнюю неделю наибольшее число зараженных пришлось на районы - 73,8%, а на Воронеж - 26,2%. Больше всего инфицированных в возрастной группе 30-49 лет - 37,5%. Среди детей наибольшее количество заболевших в возрасте 15-17 лет. Кроме того, врачи зафиксировали рост случаев COVID-19 на 16,5% среди жителей старше 65 лет.

Окончили лечение и выздоровели 24 513 человек. Если считать и тех пациентов, у которых коронавирус выявили с помощью КТ (в общее число зараженных не входят), то поправившихся - 29 128. К сожалению, количество летальных исходов тоже увеличивается. Скончались уже 498 воронежцев с подтвержденным COVID-19.

Накануне региональный оперштаб принял несколько важных решений по ограничениям. Так, все спортивные соревнования в области будут проходить без зрителей. До конца ноября запрещается выставочная деятельность. Воронежцы старше 65 лет отправятся на обязательную самоизоляцию после согласования этой меры с Роспотребнадзором и ФСС.

Кроме того, с 9 ноября школьники приступят к смешанной форме обучения. Начальные классы продолжают учебу в очном формате, 5 и 6 - не более двух дней в неделю в учебном заведении, а в остальные дни – дистанционно. Учащиеся 7-11 классов переведут полностью на дистанционку. В очном режиме продолжат работу интернаты, а вузам региональные власти рекомендуют продолжить удаленные занятия. Меры действуют в течение двух недель - до 22 ноября.

С 10 ноября поликлиники области приступят к работе по новой схеме с разделением на зоны по симптомам пациентов.