Олег Мосолов: «Дистанционного обучения в чистом виде в Воронежской области не будет»

Новые форматы обучения вводятся пока на две недели Фото: из архива «КП»

Чем ближе окончание осенних каникул, тем больше родителей воронежских школьников волнует вопрос: введут ли в регионе дистанционное обучение? 5 ноября руководитель регионального департамента образования, науки и молодежной политики Олег Мосолов дал подробные разъяснения по формату обучения с 9 ноября.

По словам главы департамента, форма обучения будет дифференцированной в зависимости от возраста школьников и комплектности школ. Так, учащиеся 1-4 классов (начальная школа) 9 ноября выходят в классы и учатся в привычном очном формате. В отношении них чиновники дали учителям единственную рекомендацию – максимально пресечь общение с учащимися других классов и большим количеством педагогов. Это значит, что преподавать в начальной школе будут, как правило один-два учителя, а групп продленного дня не будет.

ДВА ДНЯ В ШКОЛЕ, ТРИ - ДОМА

Для учащихся 5-6 классов рекомендовано обучение по смешанной системе с пребыванием в стенах школы два дня в неделю. Что это будут за дни, и какие предметы будут преподавать очно – решает администрация каждого конкретного учреждения. Остальные три или четыре дня (при шестидневной учебной неделе) ребята будут заниматься дома, совершенствуя навыки самостоятельной работы. Кстати, привычных домашних заданий для учащихся на «дистанционке» не будет, поскольку они и так все время будут проводить дома, а, значит, логичнее называть такую форму работы «самостоятельной».

А вот кого полностью переведут на дистанционное обучение, так это старшеклассников – с 7 по 11 классы. Эта категория учеников, по мнению чиновников, вполне подготовлена к такой форме, имеет достаточные навыки, как самостоятельного обучения, так и обучения на базе различных образовательных платформ, как показал опыт весенней «дистанционки».

Сельские малокомплектные школы (это школы с количеством учащихся до 100 человек) смогут учиться как удаленно, так и очно с соблюдением всех санитарно-противоэпидемических требований.

- Решение по ним остается на усмотрение муниципалитета, - сказал Олег Мосолов. – Здесь будут учитываться уровень заболеваемости среди педагогов и школьников, а также доступность интернета для дистанционного обучения.

КАДЕТАМ ОТМЕНЯТ "УВОЛЬНИТЕЛЬНЫЕ"

В очном режиме продолжат обучение воспитанники интернатов для детей с ограниченными возможностями и кадетских учреждений. Для предотвращения распространения заболевания в них максимально сократят общение с другими коллективами и «увольнительные».

Что касается средне-специальных учебных заведений и вузов, то большинство из них уже ввело заочное обучение и продолжит работать в этом формате до улучшение эпидситуации и принятия руководством решения о возврате очной формы.

КАК ДОЛГО ПРОДЛЯТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ?

- Сейчас дифференцированные формы введены на две недели, - рассказал Мосолов. – Мы надеемся, что к тому времени ситуация стабилизируется и мы сможем вернуться к привычным формам. В любом случае, будем ориентироваться на рекомендации Роспотребнадзора и решения оперативного штаба на основании анализа уровня заболеваемости.

Да, родители дошкольников могут выдохнуть - закрывать детсады департамент не собирается. Кстати, согласно статистике врачей, в этой возрастной группе уровень заболеваемости ОРВИ один из самых низких.