Нововоронежская АЭС: библиотечный фонд Нововоронежа пополнился новыми книгами

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Самое серьезное пополнение библиотечного фонда досталось средней общеобразовательной школе № 2. Сюда передали 271 произведение классической русской литературы: «Война и мир» Льва Толстого, «Белая гвардия» Михаила Булгакова, рассказы Ивана Тургенева и многие другие. Эту награду школа получила за активное участие во втором литературном конкурсе Фонда «АТР АЭС» «Атомный Пегасик».

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«Фонд «АТР АЭС» уделяет огромное внимание подрастающему поколению. Ежегодно проводится огромное количество конкурсов и проектов, в которых нововоронежские школьники традиционно принимают самое активное участие и занимают первые места. Таким образом мы пытаемся заинтересовать молодежь, увести их с улиц, вовлечь в уникальный мир атомной промышленности, помочь выбрать будущую специальность и привлечь в нашу отрасль талантливые, перспективные кадры», – отметил председатель Фонда «АТР АЭС», глава Нововоронежа, заместитель директора Нововоронежской АЭС Николай Нетяга.

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Серию книг «Русская Арктика» от издательства «Детская литература» получат все четыре общеобразовательные школы города и десять детских садов. В этих книгах в формате увлекательных новелл рассказывается о героях Севера. Особое внимание уделяется их детскому периоду, выбору жизненного пути и преодолению себя. В рамках масштабного сотрудничества Фонда «АТР АЭС» и издательства «Детская Литература» книги получили дополненную реальность.

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Также всем образовательным учреждениям Нововоронежа, Советам ветеранов города и Нововоронежской АЭС, участникам проекта «Письма с фронта», в ближайшее время вручат экземпляры книги с дополненной реальностью «Письма Победы атомных городов». В основу книги легли письма фронтовиков из городов присутствия АЭС. Таким образом Фонд «АТР АЭС» помогает объединить судьбы героев Великой Отечественной войны и увековечить память о них.

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Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС