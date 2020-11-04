«Должен пропасть страх»: в Воронеже сожгли скульптуру коронавируса

Предоставлено Александром Ивченко.

Мрачную деревянную скульптуру коронавируса сожгли в Воронеже днем 2 ноября. Ее изготовил известный резчик по дереву Александр Ивченко. Выпилить фигуру COVID-19 воронежец решил после того, как вся его семья переболела инфекцией.

- В одно утро я проснулся с мыслью: как мог бы выглядеть коронавирус,выпиленный из дерева? Нарисовалось мне некое триединство. Шар - наша планета. На одной половине континенты, океаны. Вторая половина - это маска смерти, которая пожирает планету. А все вместе - вирус с отростками. Правда, отростки не булавовидные, правильной формы, а неправильные - корневища. Так страшнее, - объясняет Александр.

Александр сделал «коронавирус» за пару часов. Фото: предоставлено героем публикации.

Для работы Ивченко использовал березу, которую ему привезли из Липецкой области еще два года назад. На выпиливание «коронавируса» ушло около двух часов. Александр признается, сжигать ее было вообще не жалко.

- Те, кто болел, знают это ощущение битого стекла в легких или даже горячего недопроглоченного кирпича. Но что странно… Ведь болел же я и раньше. И больнее бывало - это точно. Но очень давно не было так страшно, - продолжает скульптор. - Все устали от неизвестности, устали бояться. Действие, хоть какое-то само по себе несет огромное облегчение. Поэтому, по задумке, после сжигания должен пропасть страх. Как минимум - мой. Как максимум - у тех, кто посмотрел-прочитал.

Предоставлено Александром Ивченко.

Для уничтожения скульптуры Александр выбрал символическое место - Лысую гору, где находился древний город Вантит (за спортивным комплексом «Олимпик»).

- Изначально для меня это была очень индивидуальная акция. Потому и забрался к черту на кулички - на экотропу. Туда даже дорог нет. Когда стали звонить и спрашивать разрешение на съемки, я рассудил так: если людям надо увидеть то, что я сделал, то пусть Вселенная сама с этим и разбирается.

Скульптуру сожгли в центре древнего города Вантит. Фото: предоставлено героем публикации.

По словам Ивченко, когда он выложил в соцсети изготовленную скульптуру, то думал, что большая часть друзей покрутит покрутит пальцем у виска. Но случилось неожиданное.

- Народ очень возбудился. Писали не только российские друзья, но и френды-резчики из стран Латинской Америки. Общий тон комментариев сводился к одному: «Жги, Саня!»

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