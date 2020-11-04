«Если что-то случится, мы приходим первыми»: лучший участковый Воронежской области рассказал о работе

предоставлено региональным ГУ МВД.

Воронежскую область в этом году представляет 32-летний Евгений Попов - участковый из Верхнехавского района (проголосовать за майора Попова можно по ссылке). Он не мечтал стать полицейским с самого детства. Определился с профессией только в старших классах. Наверное, главную роль здесь сыграл отец, который также служил в органах внутренних дел.

После окончания школы Евгений отучился в воронежском институте МВД. И 14 лет назад по распределению попал в отдел уголовного розыска полиции Верхнехавского района. А через год перевелся в службу участковых.

- Здесь больше общения с людьми. Работа вплотную с бабушками-дедушка, подростками, семейными парами, соседями. Решаем повседневные проблемы нашего народа, их бытовые вопросы. В таких делах участковый - важная фигура. Практически член семьи, - объясняет майор Попов. - Я не жалею, что перевелся. Здесь можно приобрести хороший рабочий опыт и жизненный.

Свою карьеру в органах внутренних дел Евгений начал более 14 лет назад. Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.

При общении с людьми участковый старается найти общие темы, не касающиеся правовой сферы. Установить не только профессиональные отношения, но и человеческие. Такими, по началу робкими, шагами и получается узнать своей население:

- Люди, конечно, разные. Есть более понимающие и менее, у которых свой микромир. В их представлении участковый просто ходит с папкой и что-то записывает. Вот и вся работа, - делится Евгений Попов.

По словам полицейского, участок у него в принципе спокойный. Громких ЧП или проблемных подопечных с ходу и не вспомнишь. Разве что недавно один мужчина вернулся жить к матери. Работу потерял, с женой развелся и стал периодически напиваться. Вот как переборщит в очередной раз, мама звонит участковому, просит поговорить с ним.

- Можно сказать, участковые стоят на передовых линиях. Они обеспечивают порядок граждан. Следят, чтобы их жизнь была спокойной. Если что-то случится, мы приходим первыми на помощь, - добавляет майор.

На участке у майора полиции живет более двух тысяч человек. Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.

К слову, за время службы Евгению Попову приходилось обеспечивать порядок не только в Воронежской области. В 2014-м он помогал сочинским коллегам на Олимпиаде. А этим летом ездил в командировку в Севастополь - два месяца трудился там участковым.

Работа, конечно, отнимает у Евгения много сил. Но остается время и на любимые занятия. Например, футбол. Этот вид спорта покорил участкового еще в детстве. И уже по прошествии многих лет он говорит, что, наверное, мог бы стать и спортсменом.

Но пока же он старается хорошо делать свою работу и хочет двигаться по карьерной лестнице. Ведь какой солдат не мечтает стать генералом.

Напомним, 1 ноября в МВД России начался финальный этап юбилейного X Всероссийского конкурса «Народный участковый», который по традиции проводится вместе с «Комсомолкой». До 10 ноября каждый пользователь может проголосовать на нашем сайте за одного из кандидатов на звание лучшего участкового России. Подробнее о конкурсе - по ссылке.