«Вкуснотеево» второй раз подряд становится «Маркой №1 в России»

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Определены лауреаты ежегодной национальной премии доверия потребителей «Марка №1 в России -2020». Знак качества и признание россиян второй год подряд заработала продукция воронежского бренда «Вкуснотеево».

C сентября по октябрь россияне по всей стране, от Калининграда до Камчатки, могли заполнить открытые анкеты, например, на официальном сайте проекта и вписать в них названия лучших компаний и марок. В этом году свой голос оставили 116 124 пользователя.

В каждой номинации анкета включала всего один вопрос «Вы считаете лучшим?». Участники голосования сами решали, каким критериям должен соответствовать товар №1. Организаторы не предлагали никаких вариантов ответа. Соответственно люди писали названия тех марок, которыми пользуются сами и которым доверяют.

В категории «Продовольственные товары» при упоминании молока и сливок, кисломолочных продуктов, а также сливочного масла, респонденты чаще всего вспоминали именно продукты «Вкуснотеево». Это и есть народное признание!

Торжественная церемония награждения лауреатов премии состоится 11 декабря 2020 года.

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