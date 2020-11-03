Воронежское Молодежное правительство – одно из лучших в России

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На XII Всероссийском съезде Ассоциации молодежных правительств РФ подвели итоги деятельности молодежных правительств в 2019–2020 годах. На съезд собрались члены молодежных правительств и представители инициативных групп по их созданию из 68 субъектов России, в том числе из Воронежской области.

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Они участвовали в образовательной программе съезда, а также мастер-классах по эффективному наставничеству, digital-стратегиям, успешному управлению командой и рабочими процессами в онлайн-формате.

На съезде было объявлено, что деятельность Молодежного правительства Воронежской области в 2019–2020 годах признана одной из лучших в России.

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Оценку проводили по шести критериям: проектно-программная деятельность, кадровая и аналитическая деятельность, работа на муниципальном уровне, внешнее взаимодействие и медиаактивность. Воронежцы показали высокие результаты на всех направлениях.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области

Олег КУЗНЕЦОВ