Приемная депутата гордумы Воронежа Александра Чуфинева будет проводить прием граждан дистанционно

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Связано это с распространением коронавирусной инфекции и сложной эпидемиологической обстановкой. Несмотря на неудобства, просьбы и пожелания от граждан будут приниматься.

– Каждое обращение я стараюсь рассмотреть лично, определить оперативное решение. В этом месяце в приемную поступило более 30 обращений граждан. И многие вопросы решены в короткие сроки, – рассказал Александр Чуфинев.

По наказам избирателей уже сделано немалое. К примеру, для МБДОУ N126 приобретен рециркулятор воздуха для обеззараживания воздуха и поверхности в помещениях. На детской площадке для жителей Никольского появился теннисный стол. По ряду адресов установлено детское игровое и спортивное оборудование. Приобретен ноутбук для воскресной школы при храме во имя апостолов Петра и Павла.

Для благоустройства по просьбам местных жителей на улицах Горняков и Приморская опилили сухие ветки на деревьях.

Также за последнее время в приемной парламентария проведено 8 онлайн-консультаций юристом по вопросам, связанным с жилищно-коммунальными проблемами, начислением пенсии, оформлением документов по вступлению в наследство и выплаты социальных пособий.

В ближайших планах – помочь и с другими вопросами. Например, с установкой «лежачих» полицейских на улице-дублере федеральной автодороги. Уже проведены согласования с Управлением дорожного хозяйства и разработана схема организации дорожного движения, предусматривающая устройство искусственных неровностей и необходимых дорожных знаков.

Воронежцы избирательного округа №8 могут обратиться в приемную депутата Александра Чуфинева:

по телефону 229-91-91,

WhatsApp +79202299191,

Instagram @a_chufinev