Крупное мясоперерабатывающее предприятие запустят в Павловске

фото правительства Воронежской области

Запуск предприятия мощностью по забою и переработке 600 голов в час и 3,2 млн голов ежегодно запланирован на 2021 год. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки заместителя губернатора – первого заместителя председателя правительства Воронежской области Виталия Шабалатова. По поручению главы региона он посетил четыре муниципальных района.

Помимо завода, зампред осмотрел новую школу на 220 мест в селе Александровка-Донская Павловского района, а также ознакомился с ходом благоустройства территории «Тамбовского озера». Здесь должно появиться здание коворкинга, понтонный мост, пирсы, уличное освещение, дорожки и объекты водоснабжения. Проект стал победителем Всероссийского конкурса на создания комфортной городской среды. На его реализацию из бюджетов всех уровней выделено 85 млн рублей. Сейчас работы выполнены на 20%.

фото правительства Воронежской области

В Верхнемамонском районе вице-губернатор осмотрел реконструкцию молочно-товарной фермы ГК «Агроэко» в селе Нижний Мамон и провел совещание, на котором обсуждались вопросы инвестиционных перспектив.

— В Павловском и Верхнемамонском районах стояла задача проанализировать инвестиционный проект компании «Агроэко». Плюс – ознакомиться с инфраструктурой, которая построена на территории социально-опережающего развития города Павловска – работы завершены уже на 100%. Они велись за счет федеральных, региональных средств, а также вложений инвестора, — отметил вице-губернатор.

В Петропавловском районе Виталий Шабалатов встретился с главой муниципалитета Юрием Шевченко и проинспектировал ход благоустройства райцентра – дом культуры, сквер, площадь, школу искусств.

В Калачеевском районе вице-губернатор провел совещание по вопросу АЧС. Он отметил, что принятые вовремя меры позволили купировать очаг заболевания и поручил усилить контроль за регистрацией животных. Сейчас материалы отправлены в СУ СК по Воронежской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

— Анализ и оценка будут даны не только тем, кто допустил распространение, но и тем, кто не проконтролировал в силу своих должностных обязанностей, — подчеркнул вице-губернатор.

фото правительства Воронежской области

Подводя итог рабочей поездки, Виталий Шабалатов пояснил, что в целом, по анализу ситуации в экономике четырех районов, бюджет исполняется согласно графику.

– Все социальные программы будут выполнены, они профинансированы в полном объеме, заработная плата будет выплачена вовремя. Рисков недофинансирования каких-то социальных программ сегодня нет, — резюмировал Виталий Шабалатов.