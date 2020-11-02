Игорь Артамонов: 3 поликлиники, 53 ФАПа и 10 врачебных офисов будут построены в Липецкой области

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Липецкая область одной из первых в ЦФО защитила проект модернизации первичного звена здравоохранения.

«В регионе отсутствуют населенные пункты вне зоны медицинского обслуживания. Но мы понимаем, что вместе с тем потребности населения в качественной медицинской помощи растут. Требуется модернизация первичного звена здравоохранения», - отметил Игорь Артамонов.

В период реализации программы будут построены детская поликлиника в Липецке на 400 посещений, поликлинический корпус Добровской больницы на 250 посещений; детская поликлиника на 75 посещений и женская консультация на 50 посещений в Чаплыгине,10 отделений общей врачебной практики и 53 модульных фельдшерско-акушерских пункта. Кроме того, предусматривается реконструкция шести и капитальный ремонт 69 объектов первичного звена здравоохранения.

Обновление ждет и медицинское оборудование. Будет закуплено 842 единиц для проведения ультразвуковых исследований, рентгеновские и эндоскопические аппараты, офтальмологическое, стоматологическое, эндоскопическое, лабораторное и другое оборудование. «В связи со значительным износом автотранспорта запланирована закупка 106 автомобилей для доставки медицинских работников до пациентов и 27 автомобилей для доставки пациентов в медицинские организации», - сказал Игорь Артамонов.

Сумма средств федерального и областного бюджетов, запрашиваемых на финансирование Программы в 2021-2025 годах, составляет около 5,5 млрд рублей. В структуре финансового обеспечения программы 61% планируется израсходовать на строительство, реконструкцию и капремонты, 35% - на закупку медицинского оборудования, 4% - на автотранспортные средства.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.