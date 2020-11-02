В воронежском микрорайоне Отрожка открылся ковид-госпиталь на 135 коек

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В минувшее воскресенье, 1 ноября, в стационарном подразделении №2, входящим в состав ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Воронеж», открылось отделение для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Там расположили 135 койко-мест. Подразделение находится в микрорайоне Отрожка. Об этом сообщили в воронежской городской Думе.

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Как организована в медучреждении «красная зона» для приема и лечения больных, рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи в клинической больнице «РЖД-Медицина», депутат Воронежской городской Думы Владислав Новомлинский. Он представляет интересы избирателей округа №1.

Каждая палата отделения рассчитана на трех пациентов, там размещены рециркулятор, туалетная комната со средствами санитарно-индивидуальной защиты, к кроватям подведен кислород. В госпитале есть отделение реанимации на 10 койко-мест. Все они оснащены аппаратами ИВЛ, приборами мониторинга состояния пациента и т. д. Для обследований открыт кабинет бронхоскопии, где врачи с помощью специального прибора при необходимости оперативно осматривают и оценивают состояние слизистых трахеи и бронхов пациентов.

Весь медперсонал прошел специальную подготовку на курсах при Воронежском государственном медицинском университете.

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– Наше отделение расположено в первом округе, где живут мои избиратели. Мы не первый год работаем над тем, чтобы здесь медицинская помощь пациентам оказывалась своевременно и в полном объеме. Открытие отделения для пациентов с новой коронавирусной инфекцией позволит большему количеству заболевших жителей города Воронежа и в частности Железнодорожного района оперативно оказывать специализированную медпомощь в нашем ковид-госпитале, – пояснил Владислав Новомлинский.

Кроме того, депутат вручил Почетные грамоты и Благодарственное письмо Воронежской городской Думы медикам, которые отличились при перепрофилировании стационара под прием больных с COVID-19.