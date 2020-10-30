В Воронежской области столкнулись автобус с грузовиком: один человек погиб, девять пострадали

Фото предоставлено ГУ МВД по Воронежской области.

Авария с одним погибшим и девятью пострадавшими произошла в Воронежской области. В 20.23 на 423 км автодороги «Курск-Саратов» в Грибановском районе столкнулись рейсовый автобус «Сетра» и грузовик «Вольво».

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, автобус следовал по маршруту «Борисоглебск - Москва». В нем находилось 13 человек. В результате аварии девятерых доставили в больницу, один погиб на месте. Одного пассажира деблокировали спасатели.

Сейчас на месте аварии работают полицейские. Они устанавливают обстоятельства случившегося и личности участников ДТП.

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что погиб водитель автобуса. Именно на переднюю часть транспорта пришелся удар. Воронежцы предполагают, что дождь и мокрая дорога могли стать причиной такого исхода аварии.