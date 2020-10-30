Кому и для чего нужно повышение коммунальных тарифов в Воронеже

Многие воронежцы уже сейчас едва тянут "коммуналку" Фото: из архива «КП»

На прошлой неделе воронежцев взволновала, если не сказать – шокировала, новость от воронежской гордумы – парламентарии предложили в 2021 году максимально повысить тарифы на коммунальные услуги – водоснабжение и отопление. И, якобы, об этом их попросили сами … горожане. Ну не хватает коммунальщикам денег на содержание их сетей, котельных и других объектов. Откуда их взять? Конечно, у жителей региона, которые в очередной раз затянут пояски потуже и спасут ситуацию. На фоне ухудшения материального положения большинства воронежцев в связи с эпидемией коронавируса, это сообщение прозвучало как вызов.

Раньше всех (если не считать возмущенных воронежцев) на него отреагировал глава региона. Свое отношение к инициативе Александр Гусев высказал в соцсетях:

- Я понимаю, что у концессионеров есть свои бизнес-процессы, что они зависят от общей ситуации в экономике. Но я не поддерживаю такой рост цен на жилищно-коммунальные услуги, который был озвучен на заседании гордумы Воронежа (на 6,8% вместо запланированных 4%). Сейчас не время для такого повышения. Поэтому наши специалисты уже начали изучать, возможно ли скорректировать концессионные соглашения с «Квадрой» и «РВК-Воронеж, чтобы не допустить этого роста.

А что думают по этому поводу ресурсоснабжающие организации и представители управляющих компаний? «Квадра» отказалась комментировать инициативу депутатов, сославшись на исключительное право тарифного управления утверждать новые цены на коммунальные услуги. Тут надо заметить, что управление лишь принимает или отклоняет заявки с расчетами, которые подают именно ресурсники. То есть, изначально инициатива изменения тарифа принадлежит коммунальщикам.

60 РУБЛЕЙ С КВИТАНЦИИ ПОЗВОЛЯТ ПРОВЕСТИ КАНАЛИЗАЦИЮ И ВОДОПРОВОД В НЕСКОЛЬКО МИКРОРАЙОНОВ

Для чего нужно повышение тарифа, нам согласились рассказать в водоканале. Компания обеспечивает выполнение инвестиционных мероприятий в основном за счёт собственного и привлеченного финансирования, поскольку объем средств, необходимый для модернизации сетей и их обслуживания, значительно превышает объём платежей, поступающих от жителей города и организаций.

- Ежегодное повышение тарифа на водоотведение на 2-3 рубля за кубометр – это вынужденная мера, благодаря которой предприятие сможет выполнить мероприятия инвестиционной программы в полном объёме, - рассказала Светлана Туршатова, финансовый директор «РВК-Воронеж». - Как и в любом другом секторе экономики, стоимость на материалы и услуги растет и влияет на затраты, необходимых для проведения работ, с сохранением темпов и графиков.

В компании подсчитали, что рост платы по одной квитанции от водоканала для семьи из трех человек составит около 60 рублей. Но эта сумма позволит предприятию провести запланированные перекладки, ремонты, модернизацию объектов и строительство новых сетей. Это канализование микрорайона Никольское, где будет проложено порядка 6 км новой сети водоотведения, замена трубопроводов в микрорайоне ВАИ, техническое перевооружение оборудования водоподъемных станции, перебуривание скважин, завершение реконструкции Правобережных очистных сооружений и многое другое.

«ПЕРЕСТАНУТ ПЛАТИТЬ И ПОСЛЕДНИЕ!»

Как ни странно, но не одобрили подорожание коммуналки и управленцы. В УК уверены, что ни к чему хорошему это не приведет:

- Считаю, что повышение тарифов на коммунальные услуги - мера в условиях снижения платежеспособности населения и всеобщей коронавирусной истерии не только не оправданная, а опасная, - уверен Антон Михайлов, технический директор ГК «ПИК-Комфорт» в Воронеже. - Это удар в спину человеку, который либо из-за болезни, либо по причине экономического спада оказался выбит из обоймы: без работы, без денег. И ему сейчас рассказывают о том, как тяжело приходится ресурсоснабжающим предприятиям. Вот совсем не вызывает сочувствия тот факт, что концессионеры, получив в свое полное распоряжение муниципальные предприятия – не только старые сети, но и здания, сооружения, транспорт и другие активы, готовы вкладываться в модернизацию сетей только деньгами, которые соберут с жителей. А как же инвестиции, которые были одним из важных условий передачи МУПов в частную собственность?

Представитель УК отметил, что если еще несколько лет назад доля платы за электроэнергию, горячую и холодную воду, водоотведение, отопление и газ составляла 75% от общей суммы в платежке – остальное шло на ремонт и устранением аварий в МКД, то теперь ресурсоснабжающие организации начисляют 85%.

- И не стоит забывать, что в нынешний, довольно сложный для многих с экономической точки зрения год, мы можем столкнуться с увеличением процента неплатежей за жилищно-коммунальные услуги. И тогда отрасль вообще ждет коллапс, - предостерегает Михайлов.