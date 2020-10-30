В Воронеже сожгут деревянное чучело коронавируса

Фото Александра Ивченко

Известный воронежский резчик по дереву Александр Ивченко анонсировал неординарную акцию – 2 ноября он торжественно сожжет одну из своих работ. Это – скульптура или, скорее, чучело коронавируса, вырезанное из дерева. В работу автор вложил все, что ему и его семье пришлось пережить во времяопасной болезни.

- Сегодня я впервые вышел из дома пилить после того, как моя семья в начале октября заболела коронавирусом, - рассказал Александр в комментарии к фотографии чучела на своей странице во «Вконтакте». - Скажу по себе: самое плохое в этой болезни было не затрудненное дыхание, температура, кашель. Самое плохое - это отсутствие информации, уныние, отчаяние и СТРАХ. Страх не получить необходимую помощь, страх за самых дорогих людей, страх за себя.

Вырезав из дерева чудище в виде черепа с «короной», Александр, по его словам, взглянул в лицо собственным страхам.

- Что будет с этой работой дальше? Я ее сожгу. Вместе с вирусом и страхами. Кому-то в этом увидится тьма средневековья. Но лично для меня этот огонь будет пламенем очищения от страха, который несет свет и тепло надежды, - признался Ивченко.

И хотя Александр отрицает языческую подоплеку акции, а место для сожжения чучела он выбрал символическое – на высоком правом берегу реки Воронеж, где находился древний город Вантит. Его еще называют лысой горой.

- Там есть место Силы, где люди молились тысячелетия назад. Мы здесь четыре фигуры устанавливали. Думаю, после такого вирус пропадет с планеты, - надеется Александр.