Нововоронежская АЭС в полном объёме выполнила программу модернизации подъездных железнодорожных путей

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Рельсы были полностью обновлены, а деревянные шпалы заменены на железобетонные.

На всех атомных станциях используется железнодорожный транспорт. С его помощью перевозят крупногабаритные грузы, а также материалы и оборудование, необходимое для безопасной и надёжной эксплуатации АЭС.

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«Мы приобрели новый тепловоз и четыре грузовых вагона открытого типа. В следующем году планируем приобрести ещё один тепловоз. Таким образом, парк подвижного состава Нововоронежской АЭС будет полностью обновлён, что обеспечит ещё более безопасное проведение маневровых работ на подъездных путях», – отметил заместитель директора по общим вопросам Вячеслав Шваров.

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Ведётся реконструкция локомотивного депо, которую планируют завершить в 2021 году.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС