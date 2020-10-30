Артем Верховцев : «Магнит» - надежный партнер Воронежской области»

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Логистический центр «Магнит» показал восстановленный после пожара склад в селе Нечаевка Новоусманского района. В апреле 2019 года огонь уничтожил 24 тысячи квадратных метров складских помещений для хранения товаров с длительным сроком годности.

Сейчас распределительный центр уже полностью восстановлен. 29 октября его посетил заместитель председателя правительства Воронежской области Артем Верховцев. Операционный директор Центрального округа Альберт Поршнев провел гостя по вновь отстроенному складу. По словам представителя компании, в строительство складских площадей вложили почти 740 миллионов рублей, что позволило не только восстановить прежние объемы, но и модернизировать и расширить логистический центр.

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Сегодня общая площадь распределительного центра «Магнит» составляет более 48 тысяч квадратных метров. В сутки он сможет обрабатывать до 2000 тонн товаров, принимая продукцию и отгружая ее в магазины не только Воронежской, но также Липецкой и Белгородской областей. На предприятии работают более 750 человек.

- Тот факт, что компания после крупного пожара приняла решение о восстановлении склада, еще и с внедрением новых технологий и модернизацией – это знаковое для региона событие, - прокомментировал Артем Верховцев. – Как налогоплательщик компания работает в регионе уже 18 лет, дает большие налоговые отчисления, в том числе и в местный бюджет. Мы со своей стороны всячески поддерживаем компанию, развиваем с ней сотрудничество.

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Артем Верховцев отметил тот важный момент, что в условиях пандемии компания не осталась в стороне и приняла участие в поставках продукции социально незащищенным гражданам, а также в поддержке медицинских работников.. Не только откликалась на просьбы правительства, но и выступала с собственными инициативами.

Компания «Магнит» активно привлекает на свой рынок продукцию местных производителей, доля воронежских товаров на прилавках составляет около 15 процентов, и каждый год их количество растет.

- Главные критерии для продукции, принимаемой к реализации в нашей сети – это востребованность товара, адекватная цена, соответствующая качеству, и соблюдение производителем всех требований законодательства, - рассказал Альберт Поршнев. – Для удобства производителей местным предпринимателям теперь можно зайти в нашу сеть не через Краснодар, как было, раньше, а непосредственно здесь, в Воронеже.

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- Для Новоусманского района второе рождение распределительного центра «Магнит» - большая радость, потому что эта сеть – наш надежный партнер, - рассказала Елена Дерганова, первый заместитель главы администрации Новоусманского района. - Когда произошел пожар, компания не только мобилизовалась, но и очень социально ответственно отнеслась к персоналу. Руководство перераспределило рабочие места, сохранив штат в прежнем объеме. Все полтора года, пока шло восстановление склада, люди были обеспечены работой. Это позволяет считать «Магнит» надежным игроком на рынке труда. Для района распределительный центр – одна из крупных организаций, это инвестиции, рабочие места. И мы надеемся, что открытие обновленного склада станет толчком для развития местных производителей.