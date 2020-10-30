Воронежцы нашли заброшенную могилу героини войны, повторившей подвиг Зои Космодемьянской

Могилу Розы Иванниковой привели в порядок. Фото: предоставлено организаторами проекта.

Работник Воронежского тепловозоремонтного завода имени Дзержинского Михаил Пиляев участвует в финале проекта «Героям - быть!» в номинации «Всегда в сердце». История, которую он рассказал, никого не могла оставить равнодушным.

- Мой племянник Виталий в 2012 году, когда был на охоте в Орловской области в Обуховском лесу, наткнулся на неизвестное захоронение. Было видно, что это могила еще времен Великой Отечественной воны и что за ним никто давно не ухаживал, памятник был в ужасном состоянии. Виталий решил узнать, кто там похоронен, - говорит Михаил Юрьевич. – Он спрашивал у местных пожилых жителей, а также обратился в районный краеведческий музей поселка Колпны Орловской области. Там дали информацию, что в этом месте находится могила Розы Иванниковой - юной партизанки, которая в 16 лет была заброшена в тыл немецких войск для сбора и передачи информации. Сражалась разведчица под псевдонимом Катя Иванникова, поэтому ее подвиг долгое время оставался неизвестен. В музее Колпны хранятся личные вещи девушки: награды, партбилет и гитара.

Мама Михаила Пиляева работала учителем русского языка и литературы в сельской школе, недалеко от того места. Она слышала эту историю от своих коллег, а потом рассказала сыну. Михаил Юрьевич вспомнил ее слова:

«Роза родилась и училась до 7 класса в этих местах, поэтому хорошо знала район. Она была в отряде брянских партизан. Зимой 1942 года девушка вызвалась идти в Колпняский район, где жила ее мама. Девушка долгое время выясняла передислокацию войск немцев, их количество, сосредоточение и т д, и передавала данные в штаб. Так как она училась в школе этого района, то ее узнали местные предатели и донесли немцам. В районе деревни Протасово Колпнянского района Розу схватили полицаи, ее долго пытали, всячески издевались, морили голодом, но она молчала. Немцы как-то узнали, что девочка боится собак, после чего ее привязали к столбу и спустили на нее голодных овчарок, которых несколько дней не кормили, на ней не было живого места от укусов, но она молчала. Ее вывели на рассвете, согнали местных жителей и начали допрашивать в последний раз, но Роза собрала все силы, привстала и громко выкрикнула: «Люди! Не бойтесь, всех не убьют и не замучают, победа будет за нами, враг будет разбит». Это был настоящий подвиг, похожий на то, что сделала в свое время Зоя Космодемьянская.

Девушку повесили в Обуховском саду, недалеко от дома, где располагался местный немецкий штаб и тюрьма. Тело Розы не давали снять с виселицы и захоронить, но местные жители, рискуя собственными жизнями, ночью все-таки выкрали ее тело и похоронили его тайком в Обуховском лесу.

Долгое время это захоронение было неизвестно, и лишь в 60-е годы бывший командир Розы приехал в Колпнянский район и начал поиски. Так как Роза работала под псевдонимом Катя Иваникова, то получилась путаница. У командира была информация, что свои документы девушка оставит у своего дома под кустом дикой розы (она очень любила эти цветы). Командир отыскал ее дом, попросил разрешения у ее матери. В итоге он нашел документы».

Племянник Михаила Пиляева с 2012 года ухаживает за могилой Розы. Ему помогали местные жители, все вместе опиливали деревья, красили и восстанавливали памятник, облагораживали территорию. Потом к благому делу присоединился и сам Михаил Юрьевич. На Воронежском тепловозоремонтном заводе сделали звезду со шпилем на памятник, отремонтировали ограду. Рабочие завода после рассказа Михаила Пиляева про подвиг девушки с большим энтузиазмом взялись за дело.

- В итоге место возле могилы расчистили от зарослей и старых деревьев, сделали табличку с фотографией Розы, установили звезду. Теперь во время поездок на Орловщину постоянно посещаем захоронение и наводим порядок, - так завершил свою историю Михаил Пиляев.

Проголосовать за историю Михаила Юрьевича можно на сайте https://tobehero.ru/heroes/2020/vsegda_v_serdtse/ до 5 ноября включительно.

После завершения народного голосования начнет свою работу авторитетное жюри. В него войдут общественные деятели, политики и бизнесмены. Эксперты выберут победителей проекта, их имена будут известны на церемонии награждения в конце 2020 года.