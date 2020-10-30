Воронежская область построит в этом году 1,8 млн кв. м жилья

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В 2020 году Воронежская область сохранит объемы ввода жилья на уровне прошлого года – 1,8 млн квадратных метров. Такие данные озвучил губернатор Александр Гусев на заседании Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию ЖКХ при Совете Федерации ФС РФ. Оно прошло в режиме видеосвязи 29 октября под председательством вице-спикера Совфеда Галины Кареловой.

В заседании приняли участие сенаторы, представители профильных федеральных структур и ведомств, а также руководители законодательных и исполнительных органов госвласти субъектов РФ.

Основной темой стало развитие строительной отрасли в новых экономических условиях.

Выступая с докладом, Александр Гусев выразил уверенность, что регион выполнит годовой план ввода жилья. Он отметил, что Воронежская область последние 10 лет демонстрировала высокие темпы роста в этом направлении. Годовой объем строительства жилья удвоился до 1,9 млн кв. м. Этому способствовало несколько факторов. В первую очередь, государственная поддержка в рамках льготных ипотечных программ, доступность жилья и рост средней заработной платы. При этом в регионе значительно сократили сроки выдачи разрешений на строительство.

– Первое полугодие было очень сложным – было существенное проседание по вводу жилья, но сейчас мы договорились практически с каждым застройщиком, кто строит многоквартирные дома, о сроках сдачи. И провели большую работу по подготовке к вводу индивидуальных жилых домов в муниципальных районах. У нас нет сомнений в том, что сможем достичь заявленного показателя, – подчеркнул Александр Гусев.

Он также сообщил, что в 2020 году в регионе будет построено около 160 новых объектов социальной сферы на общую сумму почти 13 млрд рублей.

Губернатор поддержал ряд предложений в итоговое решение Совета. Они касались проработки новых подходов к ипотечному кредитованию ИЖС и механизмов сдерживания роста непрямых затрат при строительстве жилья, к примеру, на строительство внешних инженерных сетей и техприсоединение.

Галина Карелова отметила, что строительная отрасль в этом году столкнулась с новыми вызовами в связи с пандемией. В стране за первые восемь месяцев 2020 года было введено в эксплуатацию нового жилья на 5,5% меньше, чем в прошлом. По прогнозу Правительства РФ, падение в итоге может составить до 6%. По инициативе Президента РФ принят ряд мер поддержки. В частности, субсидирование процентной ставки по кредитам, дополнительное госфинансирование проблемных объектов, мораторий на привлечение застройщиков к ответственности и другие.

Особое внимание заместитель председателя СФ обратила на важность повышения доступности ипотеки для малоимущих граждан:

– Необходимо дальнейшее развитие механизмов помощи в решении жилищных проблем. И в части повышения доступности ипотеки, и в части развития института арендного жилья, предоставления жилья льготным категориям.

Результатом заседания Совета стал пакет конкретных предложений, а также ускорение разработки новой Стратегии развития строительной отрасли РФ до 2030 года.