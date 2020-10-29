Сергей Лукин: Синхронизация инвестпрограмм естественных монополий с планами развития регионов – важное условие наращивания объемов жилищного строительства

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В их числе – положения, направленные на выполнение нацпроекта «Жилье и городская среда».

В частности, документ предписывает Правительству РФ совместно с ПАО «Газпром», ПАО «Российские сети» и с привлечением других ресурсоснабжающих организаций уточнить их инвестиционные программы исходя из потребностей жилищного строительства, а также обеспечить согласование этих программ с органами исполнительной власти субъектов РФ в части, касающейся координации сроков осуществления мероприятий по строительству объектов инженерной инфраструктуры и сроков реализации проектов жилищного строительства, включая индивидуальное жилищное строительство.

Сенатор РФ от Воронежской области Сергей Лукин, регулярно поднимающий на площадке Совета Федерации вопрос о необходимости синхронизации инвестпрограмм естественных монополий с планами регионов, в своем комментарии отметил высокую значимость поручения, данного Президентом Правительству РФ.

- Для наращивания объемов жилищного строительства необходимо, чтобы инфраструктура естественных монополий развивалась опережающими темпами. В настоящее время большинство территорий под жилищное строительство не обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой и электросетями, - заявил Сергей Лукин.

В то же время, по словам сенатора, очень часто в инвестиционных программах, которые утверждаются на уровне субъектов Российской Федерации, министерстве экономики РФ, планы по развитию жилищного строительства не совпадают с планами естественных монополий. Несогласованность планов развития существующих мощностей, строительства новых объектов инженерной инфраструктуры с программами жилищного строительства приводит не только к задержке и срыву запланированных сроков ввода жилья, но и к удорожанию подключения к объектам инженерной инфраструктуры и, следовательно, к увеличению стоимости строительства.

Сергей Лукин уточнил, что положение осложняется трансформацией института долевого строительства и ужесточением требований к целевому использованию денежных средств. Застройщики не имеют права направлять на строительство внеплощадочных сетей средства банков, привлекаемые в рамках проектного финансирования. Фактически единственным источником для строительства внешних сетей и сооружений на сегодняшний момент остаются собственные ресурсы, которыми застройщики в настоящее время не располагают. При этом заключение договоров на технологическое присоединение с ресурсоснабжающими организациями, как показывает практика, является очень длительным, не всегда адекватно решаемым и весьма дорогостоящим процессом, что неизбежно сказывается на стоимости квадратного метра. А с учетом текущей ситуации на рынке жилья во многих регионах и вовсе ставит под сомнение экономическую целесообразность реализации большинства проектов комплексной застройки.

- В том случае, когда мероприятия по строительству внешних сетей и создание технической возможности присоединения осуществляются в рамках инвестиционных программ естественных монополий, можно выделить несколько основных проблем: непрозрачность формирования инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций, стремление переложить обязанности по реконструкции существующих и строительству новых объектов инфраструктуры на застройщиков и длительность процедуры внесения изменений в инвестиционные программы естественных монополий, - отметил Сергей Лукин.

По мнению сенатора, перечисленные проблемы являются следствием прежде всего недостаточности объемов мероприятий по реконструкции, расширению существующих мощностей и строительству новых объектов инфраструктуры в рамках инвестпрограмм ресурсоснабжающих организаций. А также следствием отсутствия института технологического и ценового аудита инвестиционных программ и проектов субъектов естественных монополий.

- Мы не раз обсуждали сложившуюся ситуацию с представителями профессионального сообщества. Результатом наших дискуссий стала выработка комплекса мер. Помимо синхронизации инвестиционных программ естественных монополий и программ территориального планирования, предлагается законодательно закрепить, что финансирование строительства новых и реконструкции существующих головных объектов инженерной инфраструктуры должно осуществляться ресурсоснабжающими организациями за счет собственных средств. Также, по мнению экспертов, необходимо законодательно ввести ответственность уполномоченного органа, утверждающего инвестиционные программы естественных монополий, за качество принимаемых инвестпрограмм, их синхронизацию с планами развития территорий и документами территориального планирования. И пора, наконец, ввести механизм взимания платы за резерв неиспользуемой электросетевой мощности, - подчеркнул сенатор Сергей Лукин.

Ольга Вороновская