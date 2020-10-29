«Хочу сдать плазму с антителами для лечения воронежцев с коронавирусом»

Горожане интересуются: применяют ли у нас такой метод? Фото: из архива «КП»

- Недавно я переболела коронавирусом. После того, как поправилась, сдала анализ на антитела. В результатах есть расшифровка, градация количества таких антител: до 100 - малое, до 400 - среднее, более 400 - высокое. Я попала в третью группу, - рассказывает наша читательница Инна Пустовалова. - Слышала, что в Москве активно используют плазму с антителами для лечения зараженных коронавирусом. И вот мне тоже очень захотелось сдать кровь, чтобы она помогла другим. Готова сделать это совершенно бесплатно.

Однако в открытом доступе горожанка так и не смогла найти информации о сдаче плазмы в Воронеже.

- Мне кажется, у нас достаточное количество сознательных людей, которые могли бы поучаствовать в такой акции. Если бы прозвучал какой-то массовый призыв, то отклик со стороны воронежцев был бы большой. А если у нас такой метод не применяют, то хотелось бы знать: почему?

Инна Пустовалова

Как пояснили корреспонденту «КП» в областном департаменте здравоохранения, сейчас в регионе ни в одной медицинской организации не заготавливают плазму от пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию.

- Несмотря на накопленный в мире опыт, убедительных данных об эффективности этого способа лечения нет. Кроме того, не доказана абсолютная безопасность донации плазмы для человека, который недавно перенес достаточно тяжелое заболевание и, возможно, не до конца восстановил свое здоровье, - пояснили в облздраве.

По этой же причине медучреждения региона не запрашивают плазму из других областей или учреждений здравоохранения и в принципе не используют ее для лечения тяжелобольных пациентов с COVID-19.

- Если доказательства эффективности будут получены и медорганизации сделают заявку на получение плазмы, то воронежская служба крови начнет ее производство в кратчайшие сроки. У нас есть все технические возможности, - добавили в областном департаменте.

Сейчас же список учреждений, которые принимают плазму от доноров, можно посмотреть на сайте Службы крови. По всей стране их всего около 40. В центральном Черноземье нет ни одного.