Родился в тюрьме и сменил 13 детдомов: трудный подросток из Воронежа покорил жюри вокального шоу

Подросток четыре раза подавал заявку на участие в проекте «Ты супер!». Фото: предоставлено героем публикации.

Фрагмент популярного проекта на центральном канале: высокий худощавый юноша исполняет хит Тимы Белорусских «Незабудка». Парень старается соответствовать всем телевизионным канонам. Пронзительными голубыми глазами следит за камерой. Широко улыбается. То присаживается на коленку, то руками «качает» в такт мелодии. Звездное жюри не может устоять перед таким обаянием. После выступления Игорь Крутой, Елка и Диана Арбенина осыпают подростка комплиментами:

- Несмотря на местами нестройное пение, я вижу тебя в составе молодежной группы, даже солистом. Ты бы мог стать героем для своего поколения, - комментирует выступление Крутой.

Диана Арбенина добавляет:

- Я вижу, какой ты на самом деле застенчивый, чувствительный, открытый миру. Хочу, чтобы ты был с нами дальше!

К этим десяти минутам славы 18-летний Данил Мельник из Воронежа шел четыре года. Раз за разом он подавал заявку в шоу «Ты супер!» и все время получал отказ.

Но настойчивости и целеустремленности юношу научила жизнь. И это не просто слова. Родился в тюрьме. Мать - наркоманка, отчим - тиран. Скитался, воровал, сменил 13 детдомов. Пережил разлуку с родными сестрами.

Мы выяснили историю подростка, реализовавшего заветную мечту, и последствия, к которым это привело.

На шоу парень покорил всех своим обаянием. Фото: предоставлено героем публикации.

«УБЕГАЛ И ВЫЗЫВАЛ ПОЛИЦИЮ»

Данил появился на свет в исправительной колонии Нижнего Тагила. Его мать попала туда из-за проблем с наркотиками: употребление, сбыт, распространение. Три года мальчик провел в ИК, а потом женщину условно досрочно освободили. Вместе с малышом они вернулись в Лискинский район в село Давыдовку.

Но нормальной жизни не получилось: молодая мать завела себе приятеля и вернулась к гулянкам и запрещенным веществам. Сын в этом деле только мешал. Его бесконечно отправляли в разные приюты на временное содержание. Воронежский детдом стал 13-м казенным учреждением в жизни Данила.

- В той семье творилось всякое. Например, мать предлагала мальчику лечь в психоневрологический диспансер. Говорила: «Ты же у меня актер, так вот сыграй. Тебе дадут инвалидность, и мы будем жить на эти деньги», - рассказывает воспитатель подростка Ольга Барбашина. - Он пытался угодить, но до него никому не было дела. Когда становилось совсем невыносимо, сбегал из дома, вызывал полицию. Такое происходило и в шесть лет, и в восемь. Все это очень не нравилось отчиму, за что он жестоко избивал Данила.

Позже у подростка появились две сестры. Сейчас им шесть и восемь лет. Но и это обстановку в семье не улучшило. Время от времени мать получала новый срок. И в марте 2017-го Данил сам попросил органы опеки забрать его.

- Когда он осел у нас, мы инициировали уголовное дело, чтобы лишить мать родительских прав. Она бы его никогда не забрала и не стала бы о нем заботиться. Нужно было придать ребенку статус, чтобы он оказался на полном государственном обеспечении, - продолжает Ольга Валерьевна. - Сестер Данила отдали в приемную семью.

«НАС ВСЕХ УЖЕ ТОШНИЛО ОТ «ТЫ СУПЕР!»

Когда 14-летний подросток приехал в воронежский детдом, то не знал элементарных вещей: например, где на карте расположены Уральские горы. Он был откровенным двоечником. До этого мотался по приютам, был везде новеньким, улыбался и ничего не учил. И только в прошлом году дела со школьной программой удалось подтянуть: всего две тройки.

Зато Даня неплохо пел. Воспитатели начали привлекать его к различным конкурсам. На одном из них его заметили педагоги воронежского филиала академии Игоря Крутого и пригласили заниматься.

Что же касается проекта «Ты супер!» (вокальный конкурс для детей, оставшихся без попечения родителей, благодаря которому некоторые ребята смогли сделать первые шаги в музыкальной карьере, а кто-то обрести семью - ред.), в том же 2017-м в детдом приехал еще один мальчик - Леша Фролов. До этого он жил в богучарском приюте, но его расформировали. В прошлом соцучреждении подросток подавал заявку на шоу, но не прошел. Теперь ребята решили попробовать вместе. Леше удача улыбнулась, а вот Дане - нет.

- Он все маялся-мучился. Через год подал еще одну заявку - опять не взяли. Хотя нельзя сказать, что парень обладает большим вокальным талантом, - откровенно продолжает воспитатель.

И в детдоме Данила знают все как веселого и доброго парня. Фото: предоставлено героем публикации.

Но мальчика это абсолютно не смущало. Он не терял надежды и продолжал заваливать организаторов письмами. Представители шоу даже звонили в детдом и просили успокоить подростка. А воспитатели между собой шутили, что Крутой вздрагивает, когда слышит: «Данил Мельник».

- Он просто бредил этим проектом. Дети в группе постоянно слышали одно и то же: «Ты супер – ты супер». Я ему даже сказала, что уже всех тошнит. А в этом году он прибегает такой счастливый и говорит: «Меня взяли!» Мы, конечно, сначала не поверили. Тем более эпидемия, все выезды ограничены. Но новый директор его очень поддержала, - продолжает Ольга Валерьевна.

Сам Данил добавляет:

- Ребята считали, что на конкурсе все проплачено. Мол, как же так возьмут простую сиротку?! Это меня и мотивировало. Хотя близкие друзья, конечно, всегда поддерживали. Двое присутствовали во время дистанционного кастинга, когда я просто стоял и трясся перед камерой.

ГОТОВИТСЯ К ПЯТОМУ СЕЗОНУ

В конце августа подросток отправился в Москву на запись программы. После отборочного этапа только пятерых участников отправили в полуфинал. Данил в число счастливчиков не попал, но жюри пообещало пригласить его в пятый сезон.

- Мне очень понравилась атмосфера. Все искренние и дружелюбные. Это заставляет и тебя быть открытым. Изначально у меня было много комплексов. Например, когда я пел, то всегда стоял на одном месте. На проекте меня научили проживать песню. Во время исполнения требовалось показать, какой я крутой и что от меня без ума весь мир. А я зажатый и скромный. Пришлось ломать себя. Это сложно. Со мной работал психолог, - очень дружелюбно делится впечатлениями Данил.

Еще подросток говорит, что начал больше ценить дружбу. Понимать, для чего и с кем общается. Завел новые знакомства - штук 20! На второй день уже всех знал.

По словам Данила, главная цель его участия в шоу - чтобы о нем узнали. Он не особо рассчитывал пройти во второй тур, поэтому и не расстроился. К тому же он всерьез полагает, что его ждут на проекте в следующем году.

- На меня в «Инстаграме» Елка подписалась - можете посмотреть, - воодушевленно добавляет мальчик.

Участники со звездным наставником. Фото: предоставлено героем публикации.

«ЖИЗНЬ НАЛАДИЛАСЬ»

В детдоме считают, что у Данила была еще одна цель, которой он хотел добиться с помощью шоу - встретиться с сестрами.

- Он много раз пытался это сделать, но ему не разрешали опекуны. У него слава в районе была не очень позитивная. Данила воспринимали как «лискинского бомжа». Прямо так и называли. Он все время блудил. То пытался заработать, то воровал. Мальчик и к нам приехал с крайне негативной характеристикой, - продолжает Ольга Валерьевна. - Дети, рожденные в тюрьме, имеют расстройство привязанности. Они ни с кем не устанавливают близких отношений, не ценят то, что для них делают. У него очень много страхов.

По закону разделять семью было нельзя. Но, по словам воспитательницы, опекуны, видимо, не захотели связываться с проблемным подростком. К тому же и сами девочки оказались непростыми: нуждались и в медицинском, и в психологическом уходе.

Данил продолжал доставать по телефону лискинскую опеку. Ему говорили, что сестрам нельзя с ним видеться по совету психологов.

- Когда с проекта позвонили той семье, они категорически отказались приезжать. Тем более что девочек через суд уже удочерили. Не знаю, уж как они уговорили их на этот шаг.

Данил же искренне считает, что мешали встречам только органы опеки. Мол, они даже не сказали новым родителям сестер о его существовании. А потом говорили только плохое.

- После того как мы увиделись на проекте, она (опекунша, – ред.) забила на чужое мнение. Мы общались после эфира. Договорились, что я буду приезжать. Сейчас регулярно звоню девочкам. В общем, можно сказать, жизнь наладилась после «Ты супер!» - радостно заключает парень.

Данил рассчитывает поучаствовать в следующем сезоне шоу. Фото: предоставлено героем публикации.

К слову, Данил ни о ком не высказывается плохо. Даже на мать и отчима, по его словам, он не держит зла.

- Сейчас я не общаюсь с мамой, потому что она находится в местах не столь отдаленных. А вообще, мы поддерживаем отношения. Я позитивный, и не могу долго обижаться.

«УЕЗЖАТЬ НЕ ХОТЕЛОСЬ ДО СЛЕЗ»

Ольга Валерьевна немного по-другому расценивает участие Данила в шоу. Говорит, после выхода программы парня как подменили. Перестал разговаривать и делиться. Весь в себе. Психует из-за контроля, требует самостоятельной жизни.

- Работаем вместе с психологами, но ничего сделать не можем. Ему там пообещали на проекте…Бесконечные переписки в соцетях. Он не может воспринимать себя адекватно. Плюс ко всему такая резкая смена обстановки: из сказки снова в будни, где нужно ходить на уроки, выполнять задания, готовиться к ЕГЭ, - озадаченность и тревога слышатся в голосе педагога. - Хотя Данил пробыл там всего месяц. Леша - три, но, когда он вернулся, мы не заметили в нем изменений. Просто хвалили его и радовались успеху.

Возвращаться из Москвы в Воронеж парню не очень хотелось. Фото: предоставлено героем публикации.

Данил же говорит: уезжать из Москвы обратно в Воронеж очень не хотелось, даже плакал из-за этого:

- Тяжело было расставаться с новыми знакомыми. Может быть, мы никогда больше не увидимся. Мне продолжает писать большое количество людей со словами поддержки. Еще вышел на связь ребенок, который тоже никак не может пройти кастинг. Теперь уже я его подбадриваю.

«ВСТАВАЛ В 7 УТРА И ШЕЛ НА ПОДРАБОТКУ»

Раньше Данил думал связать жизнь с кулинарией. В детдоме даже обустроил себе небольшую кухоньку, на заработанные деньги (парень подрабатывал в фастфуде - ред.) купил кофемашину.

- Я ругалась, но ему хочется, чтобы было уютно, современно: блендеры, миксеры, всякие салфеточки, губочки, - описывает воспитанника Ольга Валерьевна. А потом продолжает. - Мне писали: он у вас такой открытый. Но картинка - это одно, а жизнь - другое. Я его очень люблю. Он хороший. И от того, что ему сейчас не очень хорошо, мне тоже плохо.

И когда она рассказывает, что после все тех же съемок Данил решил стать телеведущим (в разговоре с нами парень тоже четко сформулировал эту мысль: всегда хотел связать судьбу с телевидением), в голосе чувствуется грусть и легкое сожаление. Но как бы то ни было, Ольга Валерьевна уверена: в жизни парень не пропадет:

- Как он вкалывал на каникулах... Все спят, а Данил в семь утра встает - и на подработку. Он говорит, что будет жить в Москве, и у него все будет хорошо. Это может показаться амбициозным, но парень не останется в Воронеже. У Данила есть живые примеры наших выпускников, у которых все получилось. Он поддерживает с ними отношения. Берет от всех по чуть-чуть, и в этом плане он хороший ученик, - продолжает воспитатель. - Но с моральной точки зрения я с ним не всегда соглашаюсь. Иногда создается ощущение, что Данил идет по головам. Пообщался с одним - попользовался, забыл. Но с другой стороны, представьте себя в его ситуации. Никого нет: ни мамы, ни папы, ни бабушки, ни дедушки. Но есть желание хорошо жить и реализовать себя. Заниматься интересным делом, получать доход и иметь определенный статус. Что делать? Но когда-нибудь к нему все-таки придет понимание, что надо было по-другому…