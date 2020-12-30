2020 год воронежские спортсмены, видимо, долго будут вспоминать недобрым словом. Причина всем известна. И затронула она не только спорт. Одним словом,ОБЛОМЫ ГОДАКоронавирус опрокинул все спортивные планы, отменил кучу соревнований. В результате пошла прахом планомерная подготовка многих атлетов. А один из воронежских велогонщиков Игорь Боев подхватил эту болезнь на соревнованиях в Объединенных Арабских Эмиратах одним из первых в Воронежской области, когда еще в нашем регионе и эпидемии-то еще не было. Он благополучно выздоровел и вернулся в Россию.С ухудшением ситуации с COVID-19 соревнования стали отменять одни за другими. По весне многие спортсмены вообще сели на самоизоляцию. Затем эти строгости закончились. Однако полноценная спортивная жизнь так и не запустилась заново. \\"Факел\\" начал очередной сезон все-таки со зрителями, а закончил уже без них. \\"Буран\\", в котором перед началом первенства ВХЛ была вспышка коронавируса, вообще в \\"Юбилейном\\" все время играл при пустых трибунах. А лидер не только воронежской, но и российской гимнастики Ангелина Мельникова лишь раз за год приняла участие в международном турнире странного статуса. На базе \\"Озеро Круглое\\" в Подмосковье она готовится пока непонятно к чему. Теоретически - к Олимпиаде, но там Россию уже лишили флага и гимна. Как будет обстоять дело с допуском отдельных наших спортсменов, еще неясно.ТРЕНЕР ГОДАТак как футбол в \\"ковидный\\" год - один из немногих видов спорта, что называется, оставался на плаву, выбор в этой номинации очевиден. Главный тренер \\"Факела\\" Олег Василенко сумел вывести команду из зоны вылета. При том, что состав был по меркам ФНЛ и до его прихода довольно приличный. Однако прежний рулевой Владимир Бесчастных так поруководил, что расхлебывать пришлось долго. Статистика красноречива: при бывшем форварде сборной России \\"Факел\\" одержал три победы, два раза сыграл вничью и потерпел 12 поражений, многие из которых с крупным счетом. Часть из этих игр, правда, относилась к прошлому 2019 году. Но тут важнее объективная картина, чем четкое следование хронологии.Так вот, с приходом главным тренером курского специалиста Олега Василенко \\"Факел\\" показал значительно более ровный результат: четыре победы, девять ничьих и четыре поражения. При этом команда выбралась из подвала турнирной таблицы на 16 место. Но главное - временами начала просматриваться весьма симпатичная игра. И громили уже не \\"Факел\\", а, напротив, воронежская команда выигрывала с крупным счетом. В конце года это происходило дважды: \\"Краснодар-2\\" был разбит со счетом 6:2, а крепкий \\"СКА-Хабаровск\\" с известным тренером Сергеем Юраном — 3:0. Закономерный итог: в опросе ФНЛ болельщики признали Василенко вторым по силе тренером в ноябре-декабре.ЛЕГИОНЕР ГОДАМногие удивились, когда серб Неманья Пейчинович, поигравший за клуб высшего дивизиона французского чемпионата \\"Ниццу\\" и наш московский \\"Локомотив\\", перешел в \\"Факел\\". Ходили разговоры, что защитник поехал с ярмарки, приехал доигрывать. А Неманья все эти досужие домыслы опроверг.Серб не только классно играл в обороне, став там авторитетным дядькой, а еще и к атаке подключался весьма успешно. Он спас очко в домашнем матче с московским \\"Спартаком-2\\" (гол получился красивейший), а еще положил начало разгрому \\"Краснодара-2\\".Итог - вполне заслуженное признание. Болельщики в опросе назвали его лучшим игроком октября. А в ноябре-декабре Неманья попал в число ведущих футболистов всей ФНЛ.МАЙКА ГОДАИнцидент, случившийся в домашнем матче со столичным \\"Велесом\\", красочно описал блогер Красава, в миру известный как бывший футболист, поигравший на высоком уровне Евгений Савин. Он обратил внимание на футболку нападающего \\"Факела\\" Максима Григорьева. На ней номер был почему-то написан маркером.В клубе объяснили, что футболку Максиму разорвали, а новой с подходящим номером вовремя не нашли. Вот и вышли из положения как смогли. Любопытно, что вскоре Григорьев ушел из \\"Факела\\". Но не из-за случая с футболкой. Просто в Воронеже Максим был явно не в своей тарелке: ноль голов за четыре месяца, проведенных в команде.ПРОВАЛ ГОДАЗдесь вне конкуренции результаты хоккейного \\"Бурана\\" в текущем первенстве ВХЛ: 36 игр, всего 10 побед и 26 поражений. И промежуточное 24 место при практически потерянных шансах на плей-офф. Причина на поверхности: команда стала прибежищем для хоккеистов, не попадающих в состав ярославского \\"Локомотива\\" по мастерству, а в дубль той же команды - по возрасту или перспективности. Вот и оседают они в \\"Буране\\" с соответствующим настроением и рвением.Непонятны и телодвижения в руководстве клуба. Так вообще не объяснили причину расставания с достаточно крепким главным тренером Вячеславом Уваевым. Вместо него командой вновь стал рулить вроде бы уже ушедший на административную работу Михаил Бирюков. Игру он пока наладить не может. Разве что перед Новым годом команда чуть-чуть подняла настроение болельщикам, одержав единственную победу в провальной домашней серии. Пока будущее \\"Бурана\\" рисуется совсем не в радужных тонах.НАДЕЖДА ГОДАВо всей красе показала себя на первенстве России восходящая звездочка воронежского плавания Дарья Клепикова. Она победила на дистанции 50 метров баттерфляем, на 100-метровке тем же стилем, и на 50 м. вольным. Три золота с престижных соревнований - такого у наших пловчих не было давно.Более того, на 50-метровке баттерфляем Дарье удалось установить новый юношеский рекорд России. Она также выполнила норматив мастера спорта международного класса. Есть надежда, что и на европейском и мировом уровне Даша себя покажет.