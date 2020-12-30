В преддверии длинных праздничных выходных абонентам доступны выгодные предложения и подарки от партнеров оператора, которые помогут воронежцам порадовать себя и близких.Tele2 поддерживает интересы своих абонентов не только в телекоммуникационной сфере, но и за ее пределами. Оператор в рамках программы лояльности «Больше» предлагает подарки, скидки и кешбэк на товары и услуги в популярных категориях. Помимо выгодных предложений от крупных федеральных компаний, клиентам Tele2 доступны приятные бонусы от локальных партнеров.Так, в новогодние каникулы воронежские абоненты могут порадовать себя и своих близких вкусной пиццей. В рамках программы «Больше» при заказе большой пиццы на доставку или с собой в сети пиццерий «День пиццы» воронежцы могут получить пиццу «Пепперони» диаметром 35 см в подарок. Также при оформлении заказа на кассе ресторана, сообщив промокод, клиенты оператора могут приобрести любую пиццу за полцены. Кроме того, абонентам доступен подарок от «ПиццаСушиВок» при заказе на сумму от 600 рублей – ролл «Калифорния Спайс».Во время подготовки к зимним праздникам воронежцы могут воспользоваться скидкой при первом онлайн-заказе в интернет-магазине «ВкусВилл». Для клиентов, которые предпочитают заказывать готовую еду из ресторанов, Tele2 тоже подготовила выгодные предложения. Так, участники программы лояльности могут получить скидку до 30% при заказе в приложении Delivery Club.Помимо этого, абонентам Tele2 доступны специальные бонусы для увлекательного семейного досуга. Например, месяц бесплатной подписки от медиасервиса MEGOGO и онлайн-кинотеатра Amediateka, два месяца премиум-подписки в приложении «СберЗвук» в подарок, а также другие привлекательные предложения от развлекательных сервисов.Узнать подробнее об условиях и воспользоваться привилегиями от партнеров оператора клиенты могут в приложении «Мой Tele2» или на сайте программы. Для этого нужно выбрать интересующий подарок и нажать кнопку «Активировать». После этого абоненту придет SMS-сообщение с промокодом, который необходимо указать при оформлении онлайн-заказов или сообщить в точках партнеров.