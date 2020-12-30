Настоящее новогоднее чудо все-таки совершилось - закрыт сбор 150 миллионов рублей на \\"укол жизни\\" для девочки из Воронежа Кристины Головчанской, болеющей спинальной мышечной атрофией (СМА). Напомним, что из-за длинных каникул, когда не работают банки, компания-производитель лекарства, дающее детям с СМА большой шанс на полное возвращение здоровья, поставила жесткие условия. Сначала перечислить им 150 миллионов требовали 29 декабря, потом согласились подождать до конца дня 30-го.Еще утром 30 декабря оставалось собрать еще 20 миллионов. И вот эти деньги люди перечислили за считанные часы. Теперь семья Головчанских с легким сердцем встретит Новый год. А Кристина будет готовиться к уколу, который, как мы все надеемся, навсегда изменит ее жизнь к лучшему.Год, который приносил большей частью одни плохие новости, напоследок дал главную хорошую - люди не утратили милосердия, сострадания к ближним. А значит, не все еще потеряно. И можно смотреть в 2021 год с надеждой и верой в лучшее!