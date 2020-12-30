В 2020-м все пошло не по привычному графику, а в праздничные дни разобраться, как работают важнейшие службы еще сложнее. Поэтому мы подготовили подборку с актуальным расписанием.МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯС 31 декабря по 10 января медорганизации Воронежской области будут работать без выходных. Стационары готовы оказывать экстренную и неотложную помощь круглосуточно в обычном режиме.2, 4, 5, 8, 9 января – рабочие дни;31 декабря, 1, 3, 6, 7, 10 января – по графику субботнего дня.С острой зубной болью взрослые жители Воронежа могут обратиться в стоматполиклинику №4 (круглосуточно), дети – в детскую стоматологическую поликлинике №2. В области будут работать стоматкабинеты в районных больницах.Воронежцам с коронавирусом или подозрением на COVID-19 стоматологическую помощь окажут на дому специалисты поликлиники №4. Для этого нужно позвонить в медучреждение: 278-22-04.Препараты для пациентов с инфекцией, которые лечатся на дому, будут доставлять сотрудники поликлиник в текущем режиме - по графику. Для обратной связи с населением облздрав выделил дежурного. Он работает ежедневно с 31 декабря по 10 января с 9:00 до 18:00. Телефоны: 257-97-75, 257-97-94.Областное патологоанатомическое бюро будет работать 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 января в обычном режиме, а 31 декабря и 1, 7 и 10 января - по графику субботнего дня.Областное бюро судебно-медицинской экспертизы функционирует 2, 4, 6, 8 и 10 января в обычном режиме, а 31 декабря и 1, 3, 5, 7, 9 января - по графику субботнего дня.Подробнее ознакомиться с полным списком медучреждений и их графиком можно здесь.ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫДля жителей Воронежа и области работает единый телефон вызова экстренных служб «112». На этот номер следует звонить при любой угрозе жизни или здоровью. По нему можно вызвать пожарных, спасателей, медиков, полицию, сотрудников газовой службы. Звонок на номер «112» бесплатный, его можно набрать вне зоны приема вашей сети, без денег на счету и даже без сим-карты в телефоне.Единый телефон не заменяет существующие номера служб экстренного реагирования. Также можно звонить 01 - пожарные и спасатели, 02 - полиция, 03 - скорая помощь, 04 - аварийная газовая служба со стационарного телефона и 101, 102, 103 и 104 – с мобильного.Кроме того, в ГУ МЧС по Воронежской области работает телефон доверия: 8 (473) 277-99-00.ГИБДДРегистрационно-экзаменационные подразделения областного УГИБДД не будут отдыхать все праздничные дни. 31 декабря можно обращаться в Госавтоинспекцию до 12:00. Также рабочими днями будут 5, 10 и 11 января.ПОЧТАВ новогодние праздники отделения почты будут работать по измененному графику. 31 декабря они закроются на час раньше.1, 2 и 7 января - выходные. В эти дни почтальоны не будут доставлять письма и газеты. Пенсии и пособия выплатят по графику, согласованному с региональным отделением Пенсионного фонда.3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10 января - почта работает в обычном режиме.Уточнить график работы отделений или найти на карте ближайшее открытое можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИС 31 декабря по 11 января в крупных УК, входящих в ГК «ПИК-Комфорт», будут работать дежурные. Уборка дворов и вывоз мусора с контейнерных площадок многоквартирных домов начнется со 2 января. В случае снегопада рабочие и спецтехника начнут расчищать территории с 7 утра.В аварийно-диспетчерскую службу жители могут звонить круглосуточно и без выходных по многоканальным телефонам: 8 (473) 200 8 300, 8 (473) 260 20 82.Также можно оставлять свои заявки через Личный кабинет управляющих компаний. Ссылки для скачивания: для андроида и для айфона.Воронежские УК, которые входят в «ПИК-Комфорт»:УК «Центрального района», УК «Левобережного района», УК «Советского района», УК «Ленинского района», РЭК «Центральный», УК «Мастер», УК «Железнодорожного района», УК «РАЙДЕЗ ЖКХ Железнодорожного района», УК «Коминтерновского района», РЭК «Комфорт», РЭК «Жилищное единство», УК «РЭП-101», УК «Стандарт Сити», РЭК «Жилищное Содружество», УК «Городок», УК «РЭК № 22», УК «КБУ», УК «СервисКомфорт», УК «Сервис-Эксперт», УК «Сфера-ЖКХ», УК «Качество плюс», УК «Жилуют», УК «КомСервис».ВОДОКАНАЛВо время новогодних праздников горожане могут круглосуточно звонить в контакт-центр водоканала и диспетчерскую службу предприятия. Вся информация по холодному водоснабжению и водоотведению доступна по телефонам 206-77-07 и 206-77-06. Чтобы сообщить об утечках, засорах на канализации или открытых колодцах, в тоновом режиме можно сразу набрать «1», не дожидаясь ответа оператора.Потребители также могут передать показания своих счетчиков – диспетчеры запишут их ежедневно с 8.00 до 21.00 часов.ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИГорэлектросеть (по вопросам аварийных отключений): 233-09-08, 255-48-73, 235-65-50.МРСК Центра «Воронежэнерго»: 8 (473) 279-33-93Единый бесплатный телефон прямой линии энергетиков: 8-915-38-000- 38Полный перечень телефонов диспетчерских служб доступен по ссылке.МФЦС 31 декабря 2020 года по 8 января года во всех филиалах МФЦ - выходные дни.БАНКИ31 декабря офисы Сбербанка закроются на час раньше.1-8 января будут работать только дежурные офисы. С их списком можно ознакомиться на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».9 и 10 января - стандартный рабочий день.График офиса банка можно уточнить по телефонам круглосуточной службы поддержки: 900.Отделения банка ВТБ 31 декабря также будут работать по сокращенному графику.А с 1 по 10 января принимать клиентов смогут только дежурные офисы.