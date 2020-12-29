Уже 19 лет союз медицинского сообщества «Ассоциация работников здравоохранения Воронежской области» защищает права и законные интересы медиков нашего региона. Организация помогает им развиваться в профессиональном и научном плане. Занимается повышением уровня подготовки кадров, и, разумеется, поддерживает значимость и престижность профессии. Медсообщество объединяет более 23 тысяч человек (врачей и средних медработников), и считается одним из крупнейших в ЦФО. Какие планы удалось реализовать Ассоциации в 2020-м году, рассказала ее исполнительный директор Валентина Бичева.РАСШИРИЛИ ГРАНИЦЫАссоциация, будучи вовлеченной в процесс профессионального развития медицинских сотрудников, организует и проводит множество образовательных мероприятий. В 2020-м ситуацию осложнил коронавирус, но даже непростая эпидемиологическая обстановка не смогла остановить деятельность организации.Намеченные планы быстро адаптировали под онлайн-формат. Так в дистанционном режиме прошли межрегиональные медицинские форумы-выставки «Здравоохранение Черноземья» и «Актуальные вопросы врачебной практики. Весна Черноземья». Такой формат мероприятий позволил расширить границы и подключить спикеров из разных городов. Участниками форумов стали практикующие врачи со всей России.ОСВАИВАЕМ НОВОЕПять лет Ассоциация занимается допуском молодых специалистов - выпускников медицинского вуза и медколледжей области - к профессии. Помогает формировать комиссии и проводить первичные аккредитации специалистов. В 2020-м Минздрав утвердил региональные экспертные группы, в состав которых вошли около 800 врачей Воронежской области.- Фактически врачам, специалистам среднего медицинского звена и фармацевтам приходится осваивать новую для них профессию – экзаменование своих коллег с использованием современных программных продуктов. Это огромный объем очень важной и ответственной работы, - объясняет Валентина Бичева.АНАЛИЗИРУЕМ И УЛУЧШАЕМВоронежская Ассоциация плотно взаимодействует с Национальной медицинской палатой и Минздравом России. Как отмечают в организации, в такой атмосфере непрерывного профессионального развития опыт и мнение общественных организаций приобрели смысл и значение.Члены Ассоциации активно участвуют в обсуждении проектов приказов Минздрава, предлагаемых Национальной медицинской палатой, вносят свои коррективы и дополнения. Председатель воронежской организации Михаил Иванов включен в состав экспертной группы по реализации механизма «регуляторной гильотины». Он предусматривает масштабный анализ и пересмотр действующих нормативно-правовых актов.- Обсуждая реформы здравоохранения, Ассоциацией было предложено внести изменения в Уголовный кодекс РФ в части отдельных правовых положений об ответственности за посягательство на медицинского работника во время выполнения профессиональных обязанностей по оказанию медицинской помощи. Мы подготовили обобщающую информацию по вопросам нападения на медработников на работе, - рассказывает Валентина Ивановна.У юристов ассоциации тоже хватает работы: составление документов, консультации по обращениям медработников, юристов и работников отдела кадров, руководителей учреждений здравоохранения области.Одним из новых направлений деятельности в 2020 году стало страхование профессиональной ответственности врачей. Так в реестр застрахованных лиц вошел 2061 член Ассоциации.ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИНе менее важным направлением работы Ассоциации является повышение престижности медицинской профессии. Уже много лет организация вместе с департаментов здравоохранения области организуют и проводят областные этапы Всероссийских конкурсов: «Призвание», «Лучший врач года», «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».В этом году лауреатом в номинации «Своей профессией горжусь» всероссийского конкурса «Операционное дело, стерилизация – актуальные практики» стала медсестра Россошанской районной больницы Марина Васильева.Кроме того, в 2020-м состоялась юбилейная V Премия Ассоциации за вклад в развитие воронежского здравоохранения и повышение уважения к медицинским работникам. В ней участвуют не только сами медики, но и студенты, а также сотрудники региональных СМИ.- Каждый конкурс ставит новую планку профессионализма, дает возможность поделиться знаниями, показать, насколько богаты медицинские работники талантами – и профессиональными, и творческими! – добавляет исполнительный директор Валентина Бичева.В профессиональный праздник награды и поздравления получили ветераны и особо отличившиеся медицинские организации, сотрудники здравоохранения, которые работают в сложных условиях борьбы с новым вирусом Covid-19. Кстати, за активную деятельность Валентина Ивановна и сама получила Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».НЕОБЫЧНЫЙ СТАЦИОНАР15 октября в здании отдела краеведческого музея «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.» (Арсенал) открылась выставка «Красная» зона. 2020». Она появилась благодаря совместной инициативе Ассоциации, регионального департамента здравоохранения и представителей сферы культуры.- Экспозиция посвящена работе воронежских врачей в условиях борьбы с COVID-19. Она позволяет посетителям совершить путешествие через «красную зону» ковидного стационара, понять степень опасности, грозящей человечеству, и набраться знаний, необходимых для защиты от невидимого врага, - объясняет Валентина Ивановна.На выставке представлено уникальное медицинское оборудование, в том числе и диагностическое: техническое оснащение машины скорой помощи в натуральную величину, защитная экипировка, несколько моделей аппарата искусственной вентиляции легких. Также в экспозицию вошли информационные стенды с хроникой распространения COVID-19 по планете, симптомы заболевания, меры профилактики и многое другое.СПРАВКА «КП»:Союз медицинского сообщества «Ассоциация работников здравоохранения Воронежской области» был создан в 2001 году. Сейчас это - одно из крупнейших в ЦФО России профессиональных объединений медицинских работников, которое работает в составе Союза медицинского сообщества «Национальная Медицинская палата» (НМП) и Общероссийской общественной организации «Ассоциация медицинских сестер России» (РАМС).Ассоциация работает в соответствии с четырехсторонним соглашением и, исходя из этого, принимает активное участие в масштабных мероприятиях, инициируемых департаментом здравоохранения Воронежской области, Воронежским государственным медицинским университетом и Территориальным фондом ОМС Воронежской области.