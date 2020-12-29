- Сергей Иванович, каким был этот год для Воронежской области и для страны в целом?- Безусловно, непростым. Первое, что нужно выделить – это наступление коронавируса. Плюс ухудшение экономической ситуации в целом, дикая инфляция, рост цен и многое другое. Все это можно обратить либо в правую сторону, вплоть до фашизации, либо, наоборот, в сторону левую, когда страна будет готова к реальной смене власти и курса, к чему постоянно призывают коммунисты.События внутри страны, в Белоруссии и Карабахе подтверждают: если мы не будем энергично меняться, то нас могут просто раздавить. Тот факт, что Россия поддержала Белоруссию, стал очень важным событием, потому что страна поняла, куда нужно двигаться.Президент на ежегодной пресс-конференции сказал значимую вещь – управленцы и чиновники должны не свои амбиции отстаивать, а блюсти интересы людей. Вроде бы банальное заявление, но именно об этом говорят коммунисты: во власти должен быть приоритет не интересов частников, а граждан, общества, государства, то есть абсолютного большинства.- Вспомним наиболее важные и яркие события этого года.- Несмотря на то, что юбилей Ленина мы не смогли отпраздновать торжественно и мощно, тем не менее, это событие было отмечено достойно, как и 75-летие Победы. ЦК КПРФ выпустил медали к этим событиям, было много интересных публикаций, сюжетов в интернете, общественных событий и мероприятий на местах.Вот 9 мая не состоялось шествие Бессмертного полка, и стало очевидно, что не хватало чего-то очень яркого и искреннего. Это движение, которое началось несколько лет назад, развернуло страну и общество к лучшим советским ценностям.Также и ленинский юбилей, он стал заметным событием. В этом году Никонов, внук Молотова, выпустил книгу о Ленине, в которой, несмотря на свои меньшевистские позиции, он приводит много интересных фактов из первоисточников. Да и сам подзаголовок книги «Ленин – человек, который изменил все», говорит о многом. То есть мы начинаем вновь переосмысливать важность исторического поворота, который Россия совершила в 1917 году.Мы сейчас вплотную подступаем к той черте, за которой должна последовать реализация идей обновленного социализма. Пусть это будет не сразу, но все же, вероятно, скоро будут распущены правящие партии, в том числе «Единая Россия», после чего можно будет говорить о новой советской власти. Подчеркиваю, что с этой точки зрения поддержка Белоруссии, где правых партий нет – это колоссальный шаг вперед, сделанный властью под давлением Компартии и народа.- Давайте поговорим о делах воронежской партийной организации.- Год был, конечно, напряжённым, потому что областная и городская выборная кампания оказалась крайне непростой, потребовала огромной концентрации сил и ресурсов. Но в итоге мы увеличили свое представительство в городской и областной Думе, усилили коммунистический депутатский корпус. Теперь появились новые молодые и активные депутаты-коммунисты, со свежими идеями, силами и возможностями, правильным пониманием жизни – это Денис Рослик, Олег Гуков, Владимир Дударев, Олег Спивак. То есть можно однозначно говорить, что депутатский корпус усилился. Это люди, по-современному мыслящие, реализующие идеи обновлённого социализма.- Каким будет следующий год, как думаете?- Думаю, 2021 год будет ещё более трудным во всех отношениях, и в экономическом, и политическом плане, поскольку предстоят выборы в Госдуму. Мы, коммунисты, должны усилить свои позиции. Бюро обкома КПРФ уже начало подготовительную работу, будет проведена областная партийная конференция, которая утвердит кандидатов в депутаты и настроит актив и сторонников партии на решение общих задач.Инициатива бюро обкома КПРФ об увековечении памяти Сталина показательна, потому что готовность общества к левому повороту приобретает особо важное значение. Мы должны добиться реализации этой идеи и надеемся, что нас поддержат и ветераны, и общество, и другие политические партии. По меньшей мере, речь идёт о том, чтобы установить мемориальную доску на станции Придача, куда Иосиф Виссарионович приезжал в 1943 году. В апреле мы планируем отметить юбилей первого полета в космос Юрия Гагарина. Для Воронежа это особенно важная дата, поскольку с космической отраслью у нашего города особенно важная связь.Если говорить об экономической ситуации, то в Воронежской области она более спокойная, чем в других регионах, которые вынуждены залезать в кредитную удавку. Тем не менее, проблемы есть, о чём свидетельствует уменьшение областного бюджета, падение доходов граждан и продолжающееся сокращение численности населения. Нужны кардинальные изменения в социально-экономической политике.- Так всё же будет свет в конце туннеля?- Для этого общество должно стать сплочённым, начиная от решения местных проблем и заканчивая общеполитическими. Ладно, если люди не принимают участия в обсуждении генплана Воронежа. Но если речь идет о ситуации в собственных домах и районах, то неучастие недопустимо. Воды нет, отопления – давайте вместе добиваться. А у нас зачастую каждый хочет закрыться в своей конуре – и остальное меня не касается.Обозначу другую проблему, очень важную. Многие люди не ходят на выборы. Но это единственная возможность высказать свое мнение и сменить власть. Придёт большинство избирателей – фальсификации будут бессильны.Я бы хотел пожелать людям не замыкаться в себе и понимать, что очень многое зависит от нас, мы вместе должны добиваться достойной жизни.Искренне и от всей души желаю нам всем новых свершений, творческих прорывов, крепкого здоровья. А также одолеть все вирусы и развернуть страну на новый путь. А городу и региону я бы пожелал развиваться эффективно, чтобы другие области перенимали и оценивали наш позитивный опыт.Татьяна Юрина