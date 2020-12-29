Тринадцать студентов Богучарского многопрофильного колледжа находятся под особым вниманием Воронежского отделения фонда защиты детей. Ребятам от 15 до 18 лет. Десять из них остались без родителей и живут в приемных семьях. У трех - проблемы со здоровьем, приведшие к инвалидности. Подростки получают среднее образование, чтобы в будущем быть востребованными специалистами.Предновогодний период - это время, когда многие задумываются о будущем. Как сложится взрослая жизнь? Какую профессию выбрать? Депутат Воронежской областной Думы Александр Пешиков встретился с богучарскими студентами и поделился тем опытом, который пережил в их возрасте, рассказал, какую роль сыграл в его жизни спорт и привитые в спортивной борьбе установки и правила. Конечно, прозвучали и новогодние поздравления - ребята получили подарки.Подростки с радостью откликнулись на предложение парламентария после снятия ограничительных мер организовать экскурсию в Воронежскую областную думу, чтобы увидеть, где и как принимаются важнейшие для региона законы.Не первый раз с подарками Александр Пешиков посетил Старотолучеевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних - там проживают и учатся шестеро детей. Ранее в мае в рамках всероссийской акции #ПомогиУчитьсяДома, инициированной партией «Единая Россия», парламентарий приобрел и передал воспитанникам центра три ноутбука. Современная техника помогла ребятам в период дистанционного обучения и, конечно, скрасила досуг.Более 350 детей, учителя и другие работники подшефных школ Богучарского района также получили новогодние наборы от депутата.По традиции с особым почтением в праздничные дни в Богучарском районе поздравили ветеранов труда. 70 жителей Филоновского сельского поселения получили награды и подарки от Александра Пешикова за многолетний добросовестный труд.- Внимание к детям и людям пожилого возраста - важный показатель социального «здоровья» общества. Забота друг о друге способна изменить очень многое, и это - один из самых важных уроков уходящего года, который мы возьмем с собой на будущее, - подчеркнул Александр Пешиков.