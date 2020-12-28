В конце декабря новый спортивно-образовательный центр и детский сад посетил глава города Воронежа Вадим Кстенин. Осмотреть социальные учреждения вместе с мэром приехали руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Олег Мосолов, заместители главы Воронежа по градостроительству и социальной политике Юрий Бавыкин и Надежда Савицкая, руководители управлений образования и физической культуры Любовь Кулакова и Александр Бахтин. Экскурсию по новым зданиям провели: генеральный директор АО «СЗ «ДСК» Андрей Соболев, председатель совета директоров АО «СЗ «ДСК» Александр Трубецкой и замгендиректора компании Сергей Талдыкин.Первый за 30 летИстория скандальной стройки на Ленинском проспекте, 201 началась в 2015 году. Частная строительная фирма выкупила землю на аукционе и приступила к возведению 20-этажного жилого дома. Местные жители выступили резко против действий застройщика, так как изначально на этом участке планировалось строительство спортивно-оздоровительного комплекса. По словам людей, близлежащие поликлиники и школы уже были переполнены, а точечная застройка лишь усугубила бы ситуацию. После вмешательства региональных властей и правоохранительных органов весной 2017-го стройку остановили.В феврале 2018 года в мэрии Воронежа нашли выход из конфликтной ситуации: вернуть денежные средства дольщикам, а здание достроить как социальный объект. Воронежцы поддержали такое решение.Реализацию проекта в соответствии с техническим заданием администрации города доверили ДСК. Комбинат за счет собственных средств переделал проект здания и в кратчайшие сроки построил современный центр допобразования.А. Трубецкой подчеркнул, что ДСК взял на себя серьезные социальные обязательства – достроить объект на базе незавершенного жилого дома, перепрофилировав его под учреждение допобразования. «Год назад мы получили разрешение на строительство и приступили к возведению четырехэтажного здания площадью 5,8 тыс. кв. м. После ввода в эксплуатацию объект был приобретен в муниципальную собственность для использования в качестве детского спортивно-образовательного центра. Помимо самого здания городу были переданы электрощитовая, индивидуальный тепловой пункт (ИТП) и канализационно-насосная станция (КНС)», – пояснил председатель совета директоров ДСК.Замгендиректора по строительному производству ДСК добавил: «Очень сложный объект как с точки зрения проектирования, так и последующего воплощения проекта в жизнь. Пришлось менять конструктив здания, инженерные коммуникации – добавились ливневая канализация с канализационной насосной станцией. Поменялись планировочные решения, в некоторых местах приходилось расширять плиты-перекрытия, делать новые перегородки и выпиливать дверные проемы, появилась дополнительная эвакуационная лестница... Например, в цокольном этаже была предусмотрена парковка, теперь же это ряд помещений, где будут заниматься спортсмены», – рассказал Сергей Талдыкин.Застройщиком было также проведено благоустройство прилегающей территории: устройство подъездных путей, тротуаров, установка ограждения и малых архитектурных форм.Пока помещения центра пустуют, но уже скоро здесь разместятся оснащенные современным оборудованием учебные кабинеты, рассчитанные на 336 учащихся в возрасте от 6 до 16 лет. Спортивные секции расположатся на цокольном и третьем этажах. Здесь будут организованы тренажерные залы, классы хореографии с раздевалками и душевыми, а также зал для занятий по спортивной борьбе для юношеских школ. Первый и второй этаж займут кабинеты дополнительного образования. На четвертый этаж переедет отдел образования Железнодорожного района и централизованная бухгалтерия учреждений образования.«Впервые за последние 30 лет Воронеж получил совершенно новый объект дополнительного образования. В нашем городе объекты допобразования не строились с 1986 года. И, конечно же, важно, что это современное учреждение появилось именно на Левом берегу. Уверен, здесь будет много всего интересного и важного для воронежских ребят и их развития», – подчеркнул Вадим Кстенин.Детский сад прямо в домеВстроенно-пристроенный детский сад расположен на первых этажах многоквартирного жилого дома по ул. 9 Января, 68 корпус 2. Это уже второе дошкольное учреждение, построенное ДСК в жилом комплексе «Современник». Первый детский сад начал работу в марте этого года.Новый детсад для ребят в возрасте от 3 до 7 лет находится в соседнем корпусе и также рассчитан на 100 мест (5 групп). Он станет филиалом уже работающего ДДУ № 8.По проекту на первом этаже детского сада располагаются группы для младшего и среднего возраста, зал для занятий физкультурой, медицинский и пищевой блоки, кабинет заведующей, хозяйственные и технические помещения. На втором этаже – старшая группа и две подготовительные, методический кабинет, кабинет психолога и зал для музыкальных занятий с костюмерной.В ходе экскурсии делегация осмотрела групповые помещения, в которых уже полностью оборудованы просторная раздевалка, яркая игровая, уютная спальня и миниатюрная туалетная комната, затем – пищеблок и музыкальный зал. Нареканий ни по качеству работ, ни по материально-техническому оснащению они не вызвали.Застройщик также выполнил комплексное благоустройство с озеленением на уличной территории детского сада. У каждой группы – своя прогулочная площадка. Кроме того, предусмотрена отдельная спортивная площадка, замощенная безопасной резиновой плиткой, чтобы дети могли заниматься физкультурой на свежем воздухе.Планируется, что детсад начнет работу в начале 2021 года.«Мы планируем продолжать развитие этого современного жилого микрорайона. В ближайшее время здесь появится еще один аналогичный детский сад, детская поликлиника на 250 мест и спортивный комплекс», – рассказал генеральный директор ДСК Андрей Соболев.Вероника Леонтьева