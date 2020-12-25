Полис обязательного медицинского страхования дает вам право на качественную и своевременную медицинскую помощь. Но что делать, если вы столкнулись с нарушением прав? В этом случае нужно обратиться в Единый контакт-центр Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Воронежской области. О том, как работает данный сервис, мы подробно поговорили с Евгенией Исаенковой, начальником отдела организации ОМС и взаимодействия с участниками и субъектами ОМС.Оперативная поддержкаЗа 10 месяцев 2020 года помощь страховых представителей потребовалась в 22 975 случаях. Операторы первого уровня Единого контакт-центра ТФОМС Воронежской области помогли решить 6 105 вопросов. Еще 6 550 были направлены в страховую компанию «ИНКО-Мед». 10 320 - в «Согаз-Мед». Также поступило 246 письменных жалоб. По каждой были проведены экспертные мероприятия, а обратившиеся получили помощь.Большинство вопросов носит справочно-консультативный характер, но нередки случаи, когда человеку нужна срочная помощь в конкретной ситуации.К примеру, 84-летняя жительница Боброва недавно перенесла инсульт, к тому же она с давних пор страдает сахарным диабетом. Когда у женщины появились признаки пневмонии, она сразу же вызвала врача на дом. Вот только тот так и не явился. Когда о случившемся узнали специалисты контакт-центра ТФОМС, они оперативно связались с главврачом Бобровской районной больницы. Машина скорой помощи в тот же день привезла пациентку в стационар. Через некоторое время у пожилой женщины подтвердился COVID-19.- Работа с обращениями граждан - одно из приоритетных направлений. Сегодня самые актуальные вопросы: «Как записаться к врачу?», «Как открыть больничный лист?» или «Как провести исследование на коронавирус?» Телефон контакт-центра не замолкает. Есть случаи, когда вопрос можно решить оперативно, - в течение 24 часов. Порой, проблема требует более детального разбора, проведения экспертных мероприятий, соответственно, на ее решение может уйти до 30 дней, как указано в законодательстве, - отмечает Евгения Исаенкова.С помощью Единого контакт-центра ТФОМС Воронежской области вы можете узнать о своих правах на получение медицинской помощи, оставить жалобу на действия сотрудников медорганизации или страховой компании, направить свои предложения по повышению качества и доступности медпомощи.Трехуровневая системаПосле введения ограничительных мер, связанных с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции, в Едином контакт-центре ТФОМС был организован непрерывный прием обращений, а также реализовано переключение на федеральную линию «Стопкоронавирус.рф». Работа операторов ТФОМС - серьезная помощь медорганизациям, поскольку многие вопросы оперативно снимаются во время разговора пациента и оператора.- В контакт-центре действует трехуровневая система: каждый уровень отличается квалификационными критериями. Так, работник первого уровня оказывает консультативную помощь, второго - может уже предметно включиться в ту или иную ситуацию, например, связаться с медицинской организацией, а третьего - провести экспертизу качества медицинской помощи. Соответственно в зависимости от поступившего вопроса варьируется то, на какой уровень он будет направлен, - рассказывает Евгения Исаенкова.Количество обращений растет ежеквартально: как мы уже говорили, за прошедшие месяцы 2020 года в Контакт-центре ТФОМС Воронежской области решили 6105 вопросов, а за аналогичный период 2019-го были отработаны 5999 обращений. Основная причина роста - оказание медицинской помощи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Самые актуальные темы последних месяцев - проведение тестов на COVID-19 методом ПЦР или вызов терапевта на дом.Так, 63- летняя жительница поселка Перелешино обратилась в контакт-центр с просьбой о госпитализации в Панинскую районную больницу. Ранее с подозрением на двустороннюю пневмонию она уже проходила лечение. Когда высокая температура поднялась вновь, пенсионерка обратилась в больницу. Исследование КТ подтвердило двустороннюю пневмонию, однако в госпитализации женщине все равно отказали. Тогда за дело взялся страховой представитель 2-го уровня: в результате женщину оперативно госпитализировали на скорой для прохождения дополнительных лабораторных исследований.- Доступны несколько каналов обратной связи с представителями Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Можно прийти лично на прием (Воронеж, ул. Ленина, 104б), написать обращение на электронную почту (vrn@omsvrn.ru) или обычную (индекс - 394043), а можно позвонить по телефонам «горячей линии» ТФОМС или страховых компаний, - подчеркивает Евгения Исаенкова.Помните, что оперативно получить помощь по вопросам, связанным с оказанием медицинской помощи, вы можете по телефонам:Единый контакт-центр ТФОМС Воронежской области - 8-800-775-95-39;ООО МСК «ИНКО-МЕД» - 8-800-100-36-03;Воронежский филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-мед» - 8-800-100-07-02.СПРАВКА «КП»Один из ключевых вопросов, который волнует воронежцев в 2020 году: «Как удалось Территориальному фонду обязательного медицинского страхования в нашем регионе организовать помощь пациентам с коронавирусом?»Отвечаем: За организацию медицинской помощи отвечает департамент здравоохранения и медицинские организации. Вместе с тем многие вопросы взаимодействия, в том числе финансирования медицинской помощи обсуждаются совместно в комиссии по разработке территориальной программы ОМС. С марта по ноябрь 2020 года ТФОМС Воронежской области оплатил 375 765 тестов на COVID-19 на сумму более 275 млн рублей. А за проведение компьютерной томографии органов грудной полости пациента с подозрением на пневмонию или уже с подтвержденным диагнозом фонд профинансировал 18 739 счетов на сумму свыше 58 млн рублей.Да, доходы части медорганизаций за март-июль 2020 сократились в связи приостановкой плановой медицинской помощи, но они были компенсированы фондом ОМС более чем на 1 млрд рублей. Эти средства пошли на покрытие расходов по оплате труда работников, уплате налогов и сборов, страховых взносов и расходов, связанных с оплатой коммунальных услуг и содержанием имущества независимо от объемов оказанной медпомощи.Сверхплановые расходы медорганизаций, связанные с новой коронавирусной инфекцией, возмещены из средств бюджета ТФОМС Воронежской области. На дополнительное финансирование медорганизаций в условиях угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, региональному ТФОМС предоставлен трансферт из федерального бюджета.реклама