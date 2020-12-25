Грядущий Новый год может стать одним из самых домашних и семейных праздников: из-за пандемии коронавируса закрыто или ограничено большинство традиционных для россиян туристических новогодних направлений. И хотя воронежские власти не отменили работу ресторанов в ночь на 1 января, многие горожане планируют встречать новый год дома или на даче.Аналитики МТС Банка выяснили, какими подарками жители региона порадуют своих родных и близких, выделив пять категорий по наибольшему количеству продаж и предположив, что именно эти подарки можно будет найти под елкой в новогоднюю ночь.Что может лежать под елкой: ТОП-5 подарков1. Товары для дома – вероятность 33%. Здесь можно найти множество полезных подарков, начиная от посуды и постельного белья, заканчивая стильными предметами интерьера. Причем они могут быть новогодней тематики. Средний чек – 1000 рублей.2. Косметика – 24%. Один из самых желанных подарков для прекрасного пола, а мужчинам подойдет туалетная вода, главное, точно знать вкус или обойтись подарочным сертификатом. Средний чек – 950 рублей.3. Одежда и аксессуары – 21%. Сертификаты магазинов одежды или косметики – традиционно самые простые подарки, которые востребованы в любой ситуации. И, конечно, надо сделать подарок себе, чтобы встретить Новый год в чем-то новом. Средний чек в этой категории – 1670 рублей.4. Смартфоны, гаджеты и аксессуары – 12%. Сложно представить себе жизнь без смартфона. В современных реалиях – это максимально полезный подарок. Средний чек – 3370 рублей.5. Лотерейный билет – 10%. Новогодняя ночь – ночь волшебства и чудес, выигрыш в лотерею – это ли не чудо? Средний чек – 610 рублей.Средняя стоимость новогоднего подарка – 1520 рублейСамый большой рост в первой половине декабря 2020 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года показали транзакции по покупке товаров для дома (+93%) и косметики (+41%).Женщины и мужчины тратят примерно одинаково на покупку подарков в предновогодний период. Из общего количества расходов в рассматриваемых категориях 53% приходится на мужчин. Мужчины безоговорочные лидеры при покупке лотерейных билетов – 89% транзакций в этой категории, а женщины при покупке косметики – 80%.Примечательно, что в первой половине декабря 2020 года количество транзакций на благотворительность выросло на 71% по сравнению с прошлым годом, однако средняя сумма пожертвования уменьшилась на 11%.