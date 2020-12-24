Традиционная пресс-конференция генерального директора «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского прошла в видеоформате 23 декабря. Он озвучил итоги уходящего года, планы на ближайшее будущее, а также ответил на вопросы журналистов из 20 субъектов присутствия компании, в том числе из Воронежской области.Воронежские энергетики сработали беспрецедентноГоворя об итогах реализации первого этапа Программы цифровой трансформации, глава компании отметил, что в 2020 году в регионах присутствия компаний «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» введено в эксплуатацию девять центров управления сетями, шесть городских диспетчерских пунктов, завершено строительство пяти цифровых подстанций, выполнены работы по созданию 26 районов электрических сетей. Воронежский филиал - один из лидеров среди филиалов, активно реализующих мероприятия по цифровизации электросетей. В уходящем году в Воронежэнерго осуществлен полный переход на удаленное управление электросетевым комплексом из Центра управления сетями, выполнены мероприятия по внедрению автоматизации на энергообъектах в Новоусманском и Рамонском районах, введена в эксплуатацию первая в регионе цифровая подстанция «Спутник». По словам Игоря Маковского, воронежский опыт строительства цифровой подстанции такого уровня будет тиражирован и в других региона присутствия компании.Отдельного внимания заслуживает также тот факт, что зона ответственности компании «Россети Центр» в регионах постоянно расширяется за счет консолидации электросетевых активов. Так, в 2020 году были консолидированы электросети в Семилукском, Калачеевском и Кантемировском районах Воронежской области.Надежность и качество даже в пандемиюЗатронули и тему работы компании во время пандемии коронавируса.– Та эпидемиологическая ситуация, которая сложилась в этом году, не обошла стороной и нас. Мы предприняли ряд мер: 16 марта создан оперативный штаб, и все усилия были направлены на защиту нашего персонала, чтобы обеспечить непрерывный цикл надежного и качественного электроснабжения. Конечно, в марте–апреле это было непросто, обстановка была для всех новая. Но коллектив достойно этот период прошел. Не отказались не только от производственных решений, но и от социальных мероприятий, которые были запланированы, – рассказал Игорь Маковский.Хорошим показателем работы компании является снижение средней продолжительности отключения электроэнергии в целом на 25,5% и средней частоты перерывов электроснабжения на 23,5%. В 2020 году во всех регионах присутствия «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» режим повышенной готовности вводили чаще, чем в прошлом. При этом в два раза реже пришлось переходить на особый режим работы, связанный с восстановлением электроснабжения потребителей в условиях массовых технологических нарушений в сети. Это говорит о том, что при более частых неблагоприятных погодных условиях энергетикам удалось держать ситуацию под контролем.Игорь Маковский отметил, что несмотря на сложности, связанные с пандемией, компании выполнили все обязательства по обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей и продолжили реализацию инвестиционных планов.«Мы ввели в этот момент рискоориентированные модели, установили четкий контроль за расходами, которые ведет компания в рамках операционной деятельности. Мы продолжали инвестировать в развитие электросетевой инфраструктуры, но делали это именно в те объекты, которые имели важное значение для социально-экономического и промышленного развития территорий. И сегодня регионам это дает возможность очень быстро восстанавливать показатели экономики», - отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».Работа на перспективуК 2024 году компания планирует снизить потери электрической энергии в распределительной сети до нормативного уровня – 7%, увеличить нетарифную выручку, развить сеть дополнительных сервисов и услуг. Отдельное внимание в компании уделяется повышению производительности труда.Одной из ключевых задач, помимо основной деятельности, является развитие спектра услуг нетарифной выручки. В 2020 году филиалы компании разработали и предложили потребителям более 50 новых сервисов и услуг. Наиболее востребованными на сегодняшний день являются услуги по организации наружного освещения и сопровождению технологического присоединения.При общем снижении потребления электроэнергии в 2020 году «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» значительно увеличили поступление доходов от нетарифной выручки. Как отметил Игорь Маковский, «совокупное поступление денежных средств от нетарифной выручки уже превышает поступление от нашего основного процесса – платы за технологическое присоединение. Наш стратегический план предполагает к 2024 году увеличить объем нетарифной выручки до 11 млрд рублей».Развитие дополнительных услуг – безусловный приоритет для компаний и на 2021 год. Кроме того, продолжится создание новых Центров управления сетями, Цифровых РЭС и масштабирование проектов «Робот-оператор» (информирование потребителей о плановых отключениях), программного комплекса «Предикт Р», определяющего на базе BIG DATA вероятность хищений электроэнергии по каждой точке поставки, а также проект автоматизированной системы диагностики воздушных линий, где применяются беспилотные летательные аппараты.Ирина Шабанова