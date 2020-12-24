В Нововоронеже определились с тем, что дальше делать с памятником Аленке, ставшим известным на всю страну благодаря своему зловещему виду. Его продадут на аукционе.- На совещании, которое пройдет 24 декабря во второй половине дня (о точном времени пока договариваемся с его участниками), планируем определить организатора аукциона, - рассказал и.о. главы администрации Нововоронежа Алексей Дорошенков. - Он уже будет разбираться со сроками торгов и документацией и как оповещать тех, кто хочет купить Аленку. А их немало.Кстати, среди претендентов на скандальный памятник есть такие известные личности как экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, столичный ресторатор Борис Зарьков, а также владелец воронежского кафе «Гармошка» Николай Шалыгин, который уже даже место для установки Аленки определил.Напомним, монумент в память легендарной основательницы села Новая Аленовка, на месте которого теперь стоит Нововоронеж, открыли в одном из парков райцентра 18 декабря. Вскоре в соцсети женщина, живущая неподалеку, разместила пост с фото зловещей улыбки Аленки и заявила, что ей страшно мимо нее ходить по вечерам. После этого памятник получил всероссийскую известность. Его сравнивали и с персонажами из фильмов ужасов, и с королевой ночи, и со смертью с косой, символизирующей «ковидный» 2020 год.Чиновники решили от греха подальше убрать памятник из парка. 21 декабря его демонтировали. Сейчас Аленка ждет своей участи на складе местного общества ветеранов, ставшего инициатором его появления на свет.