Итоги коронавирусного года в Воронеже: что стало с браками, рождаемостью и возрастом родителей

Рождаемость, скорее всего, снизится в ближайшие месяцы Фото: из архива «КП»

В управлении ЗАГСа Воронежской области подвели итоги одинннадцати месяцев 2020 года, на основании которых можно судить, как эпидемия коронавируса отразилась на демографии и других социальных процессах в нашем регионе. Стало больше свадеб или разводов? Сократилась ли рождаемость? И кто вообще в это непростое время решается завести потомство?

По данным ЗАГСа в этом году, вопреки опасениям, всплеска разводов нет. Если в 2019 году за 10 месяцев расторгли отношения 9306 пар, то в 2020-ом – 8571. Но в то же время отмечается снижение количества зарегистрированных браков. С начала года оформить отношения решились 11319 пар, а год назад за этот же период года было зарегистрировано 14943 браков.

"СЕЙЧАС МЫ ВИДИМ ДЕТЕЙ, ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ДО НАЧАЛА ЭПИДЕМИИ"

Говорить об изменении тенденций в рождаемости, по мнению экспертов, пока рано.

- Сейчас мы пока считаем детей, которые были запланированы в 2019 году, до начала эпидемии и всех, связанных с ней проблем, - говорит Севергина. – И только по прошествии года мы сможем понять, выросла рождаемость в пандемию или нет. Но сделать предположение можно уже сейчас. Поскольку дети массово появляются в зарегистрированных семьях, то, учитывая снижение количества браков в этом году, могу предположить, что рождаемость тоже упадет.

РОДИТЕЛИ ПОВЗРОСЛЕЛИ

Что касается среднего возраста первородящих мам в регионе, то он немного подрос: с 26,5 до 26,6 лет. Но, если в предыдущие годы возраст жительниц региона, впервые ставших мамами, увеличивался стремительно, то теперь темпы роста сильно замедлились.

- Что это означает на практике? Средний возраст женщин, имеющих трех детей, в нашей области – 32 года. Таким образом, у женщины, впервые родившей в 26-27 лет, вероятность рождения второго ребенка сокращается, а третьего – приближается к нулю, - говорит Севергина.