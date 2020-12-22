На Нововоронежской АЭС назвали самых талантливых работников 2020 года

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Конкурс проводится раз в два года с целью развития массового самодеятельного творчества, выявления ярких, талантливых коллективов и исполнителей среди работников предприятия, поддержки развития и реализации их творческого потенциала. Также конкурс помогает сохранить лучшие традиции самодеятельности на производстве и формирует позитивный морально-психологический климат среди работников НВ АЭС, всесторонне развивает творческий потенциал сотрудников.

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Смотр-конкурс проходил в два этапа. Первый – отборочный, включал репетиции и проработку номеров с профессиональными музыкантами, исполнителями, танцорами. Второй – гала-концерт.

Конкурс проводился по восьми номинациям: от декоративно-прикладного искусства до театрализованного представления. Каждый участник оценивался по десятку критериев.

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Гала-концерт прошел с соблюдением всех профилактических мер и без зрителей. Номера были отсняты на видео. Впоследствии их смонтируют и сделают полноценный видеоконцерт, который покажут по местному телевидению.

Организатором конкурса традиционно выступил профсоюз Нововоронежской АЭС.

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«Гала-концерт конкурса «Таланты Нововоронежской АЭС» мы традиционно проводим незадолго до самого светлого, доброго и любимого праздника в году – Дня Энергетика. 2020-ый год был непростым для всех. И тем важнее стало для профсоюза внести частичку позитива и тепла в нашу жизнь», – отметил председатель профсоюзной организации Нововоронежской АЭС Юрий Бабенко.

«Атомщики – очень разносторонние, интересные люди. Без творчества наши работники не могут. Такие конкурсы дают возможность проявить себя во всех областях, они приносят радость и помогают по-новому взглянуть даже на свою работу. С каждым годом количество желающих выйти на сцену, чтобы спеть, станцевать, прочитать стихи растет. Руководство и Профсоюз Нововоронежской АЭС активно поддерживает инициативу работников», – сказал заместитель директора Нововоронежской АЭС по управлению персоналом Олег Уразов.

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В этом году на конкурс подали 51 заявку от различных подразделений Нововоронежской АЭС и Совета ветеранов атомной станции. Для гала-концерта отобрали 27 лучших номеров. Параллельно провели выставку декоративно-прикладного творчества. Победители и призеры смотра-конкурса получили дипломы и денежные призы.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС