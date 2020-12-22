Ростсельмаш подводит итоги стимулирующей программы для механизаторов

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В ней приняли участие более 2000 человек со всей России, а результаты по разным параметрам для нашей области уже можно назвать рекордными.

Работа механизаторов сравнивалась по ряду параметров, в том числе производительности на сельхозоперациях и топливной экономичности, все участники должны были проявить себя на технике Ростсельмаш, ограничений по количеству номинаций и размеру агрофирм не было.

Хозяйства со всей России активно включались в соревнование с самого первого дня. Среди наиболее активных - Свердловская, Курганская, Новосибирская, Ростовская, Волгоградская области, Пермский, Краснодарский, Алтайский края.

По всем показателям отлично проявили себя тракторы, цифры уже называют рекордными. Лучшую производительность здесь показали хозяйства Саратовской, Самарской, Тамбовской областей, а также Ставропольского края. На комбайнах лучший намолот показали участники из Белгородской, Омской, Кемеровской областей. Интересно, что по всем операциям установлено превышение средних показателей по региону.

Лучшим результатом в Воронежской области признано ЗАО «Манино». Победитель отмечает, что достигнуть таких показателей ему помогли хорошая урожайность и безотказная работа техники.

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«Нашим аграриям всегда было что показать. Это крепкие профессионалы своего дела, подобные соревнования – повод обратить внимание на их достижения во всероссийском масштабе. Мы с радостью поддерживали программу «Ставим рекорды вместе» и будем приветствовать внимание производителей техники к человеку труда и в дальнейшем» - говорит Дмитрий Ткаченко, руководитель отдела продаж ООО ПТП «Агропромснаб», официального дилера Ростсельмаш в Воронежской области.

Лучшие в номинациях получат 30 автомобилей LADA 4×4 Urban 3D 2020 года выпуска. Награды механизаторам будут вручены уже скоро - до конца этого года.