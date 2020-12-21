В воронежских отделениях Почты России можно снять деньги с карты или оплатить услуги

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Просто и удобно – с помощью pos-терминалов теперь можно снять наличные с банковской карты, а также оплатить услуги в отделениях почтовой связи Воронежской области. Новая услуга уже доступна более чем в тысяче отделений Почты России.

Всего в регионе установлено 1165 таких терминалов. С помощью них клиенты не только областного центра, но и отдаленных сел, могут снять наличные с карты любого банка или пополнить свой счет. А также совершить наложенный платеж за заказы из интернет-магазинов.

Как оказалось, сейчас услуга очень востребована. При помощи проекта по внедрению безналичных расчетов финансовые операции стали доступны жителям отдаленных сел – там, где не установлены банкоматы. В этом случае можно прийти в почтовое отделение, и его сотрудники всегда помогут. В небольших населенных пунктах наиболее популярна операция по снятию наличных денежных средств. В городских – с помощью pos-терминалов воронежцы предпочитают оплачивать товары и услуги.

Еще одно нововведение, которое придется по душе тем, кто, например, заказывает товары из интернет-магазинов. Теперь наложенные платежи Почта России принимает безналом. Товар достаточно оплатить банковской картой.

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Раньше этот вопрос регламентировал документ, утвержденный Правительством РФ. По этим правилам прием почтовых переводов и наложенных платежей производился только за наличный расчет. В конце ноября 2020 года в документ внесли изменения.

«Наложенный платеж – это удобный способ оплаты заказанного товара при его получении в отделениях Почты России. К примеру, если покупатель впервые оформляет заказ в интернет-магазине, он хочет быть уверен, что продавец его действительно отправит, а посылка будет доставлена в почтовое отделение. С помощью наложенного платежа можно себя подстраховать, а безналичный способ оплаты предоставляет клиенту дополнительные удобства», - пояснила директор УФПС Воронежской области Юлия Гурьянова.

К тому же, для удобства клиентов и обеспечения надежности интернет-покупок Почта России внедрила услуга «Легкий возврат», которая позволяет бесплатно и быстро возвращать купленные в интернет-магазине товары. Для этого необходимо сообщить оператору связи трек-номер и передать упакованную посылку для возврата. Оформление занимает не более одной минуты, так как заполнение бланков не требуется. Услуга доступна всем интернет-магазинам как крупным федеральным и международным, так и частным небольшим компаниям. Из широко известных торговых площадок, совместно с которыми Почта России предоставляет сервис «Легкий возврат» – это Алиэкспресс, Ozon, H&M.

Почте России поступил большой запрос от компаний электронной торговли на безналичную оплату наложенных платежей. Этот вопрос был решен в короткие сроки. И теперь клиентам предоставлен удобный современный сервис. Услуга наложенного платежа уже становится популярной. Ее активное использование подстегнет развитие рынка электронной торговли.

Евгения Фролова