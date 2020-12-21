Сергей Лукин: Выход государства на арендный рынок будет способствовать выполнению национального проекта «Жилье и городская среда»

- Выход государства на арендный рынок, который сейчас практически полностью контролируют частные владельцы квартир, будет способствовать выполнению показателей нацпроекта «Жилье и городская среда», - подчеркнул Сергей Лукин. – При этом пилотный проект в Воронеже – пример поиска новых форм доступного арендного жилья для семей, доходы которых не позволяют приобрести квартиру с помощью ипотеки или снять по рыночным ценам.

Сенатор напомнил, что полутора годами ранее Президентом России было дано поручение Правительству разработать механизмы обеспечения семей с невысокими доходами жильем на условиях его сохранения в публичной собственности.

Осенью 2019 года институт развития ДОМ.РФ выкупил 165 квартир и 40 машиномест в подземном паркинге в ЖК «Современник» в Воронеже. По словам директора подразделения «Арендное жилье» ДОМ.РФ Вероники Янушкевич, четверть квартир в рамках пилотной программы льготного арендного жилья госкомпании планируется сдавать на специальных условиях со скидкой для жителей до 80%. Категории граждан, имеющих право на льготы, определит Правительство Воронежской области, а субсидирование арендной ставки будет осуществляться регионом совместно с Фондом ДОМ.РФ. Начало заселения квартир запланировано на середину января 2021 года.

- Наш первый региональный проект соответствует высоким стандартам, единым для всего арендного жилья компании. Именно на базе этого проекта мы решили опробовать новый механизм улучшения жилищных условий россиян – льготную аренду. Пока на эту пилотную программу Фондом ДОМ.РФ выделено 100 млн рублей до 2023 года, - пояснила Вероника Янушкевич.

При этом согласно концепции программы социальной аренды, разработанной Министерством строительства и ЖКХ России, предполагается строительство к 2023 году 30 млн кв. м. доступного наемного жилья для 714 тысяч малообеспеченных семей.

Соглашения о сотрудничестве в сфере реализации строительных проектов, в том числе арендного жилья, подписанные 18 декабря между администрацией Воронежской области и ДОМ.РФ, будут способствовать улучшению жилищных условий жителей региона и увеличению объемов жилищного строительства, заявил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Отметим, что ДОМ.РФ как институт развития рассматривает новые подходы, реализуя через аукционы земельные участки «за долю» в проекте. В этом случае площадка передается застройщику в аренду, а застройщик рассчитывается за нее будущим жильем. Это позволяет, с одной стороны, снизить себестоимость строительства, а с другой стороны – применить стандарт жилищного строительства, разработанный институтом развития. Об этом сообщил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов.

Также ДОМ.РФ готовится предложить региональным девелоперам новый механизм финансирования – инфраструктурные облигации. Воронежская область может быть включена в число пилотных регионов по его применению.

Положительно оценивая новые инструменты стимулирования жилищного строительства и подчеркивая важность их скорейшего внедрения, Сергей Лукин обозначил одну из основных проблем, препятствующих увеличению объемов возводимого жилья, необходимого для реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

- Ключевым вопросом, тормозящим наращивание объемов жилищного строительства, является проблема обеспечения земельных участков, предназначенных под застройку, инженерной инфраструктурой. Однако естественные монополии не высказывают должной заинтересованности в опережающем развитии инфраструктуры, их инвестиционные программы зачастую не учитывают планы по строительству жилья, реализуемые в регионах. Необходимо синхронизировать инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций с планами территориального развития субъектов РФ. В настоящее время Правительством РФ по данному вопросу ведутся переговоры с ПАО «Газпром» и ПАО «Россети», об этом проинформировал вице-премьер Марат Хуснуллин, отвечая на мой вопрос на площадке Совета Федерации, - подчеркнул Сергей Лукин.

Сенатор добавил, что проблема усугубляется тем, что в рамках действующего законодательства проектное финансирование строительства жилья, возводимого с использованием эскроу счетов, не распространяется на магистральные сети и ограничивается участком застройки. Собственными средствами в столь значительных объемах застройщики в настоящее время не располагают, а банковское кредитование вне проектного финансирования осуществляется под гораздо более высокий процент.

По мнению сенатора, механизм проектного финансирования необходимо применять не только при строительстве жилых домов, но и для создания необходимой инженерной инфраструктуры, включая магистральные сети. В том числе нужно предусмотреть возможность проектного финансирования или целевого кредитования банками ресурсоснабжающих организаций, с использованием механизмов господдержки в части субсидирования процентной ставки либо прямого финансирования.

- Решение данного вопроса имеет исключительную важность для развития жилищного строительства и позволит не только строить больше и быстрее, но и сдерживать рост рыночной стоимости квадратного метра, а значит – повысить доступность жилья, - подчеркнул Сергей Лукин.

Справочно

По информации ДОМ.РФ, Воронежской области обеспеченность жильем на 17% превышает среднее значение по России и составляет более 30 кв.м на человека. На данный момент в регионе строится более 1,5 млн кв.м жилья, а в 2020 году Воронежская область вошла в тройку лидеров по объемам ввода в ЦФО. Также регион входит в тройку и по объему выданных ипотечных кредитов: за первые 10 месяцев 2020 года банки одобрили 21,7 тыс. ипотечных займов, из них 7,1 тыс. – по программе льготной ипотеки на новостройки. В 2018 году ДОМ.РФ открыл в Воронеже Единый сервисный центр компании (1 750 рабочих мест), а Банк ДОМ.РФ занимает второе место по объему проектного финансирования застройщиков региона.

Ольга Вороновская